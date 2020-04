Lionsgate Live!: Jamie Lee Curtis conduttrice dell'evento in streaming con film come La La Land e Hunger Games

Sarà Jamie Lee Curtis a introdurre Lionsgate Live! A Night at the Movies, iniziativa che propone gratis film in streaming come La La Land e Hunger Games.

Lionsgate ha annunciato che per i prossimi quattro venerdì saranno trasmessi gratuitamente in streaming, introdotti da Jamie Lee Curtis, alcuni dei titoli più amati del loro catalogo su YouTube tra cui anche The Hunger Games e La La Land.

L'iniziativa sarà disponibile sul canale online della Lionsgate e Fandango's Movieclips.

L'appuntamento settimanale Lionsgate Live! A Night at the Movies prenderà il via venerdì 17 aprile alle 3 di mattina ora italiana con Hunger Games, seguito da Dirty Dancing, La La Land e John Wick che concluderà il ciclo di proiezioni l'8 maggio.

A condurre l'iniziativa sarà la star Jamie Lee Curtis che condividerà i propri ricordi legati al mondo del cinema e interagirà con degli ospiti speciali e dei volti popolari di YouTube.

Ogni settimana ci sarà inoltre una programmazione speciale e delle opportunità per interagire via YouTube, Twitter e altri profili.

Joe Drake, a capo di Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "Non c'è niente che rimpiazzerà la magia del vedere un film insieme con gli altri spettatori in una sala con un grande schermo, ma c'è una possibilità per l'America di ritrovarsi e ricreare quell'esperienza. Questa è una grandiosa chance di mostrare a chi lavora nel settore quanto sentiamo la mancanza di andare nelle sale e quanto li sosteniamo. Jamie Lee Curtis, una donna che è letteralmente cresciuta con i film e le sale, è una delle più grandi fan al mondo del cinema, quindi è davvero elettrizzante che sia lei la conduttrice per questo evento. Ci divertiremo nel guardare alcuni dei film classici insieme a casa e al tempo stesso celebreremo l'esperienza di andare nelle sale".

L'iniziativa sarà inoltre a sostegno della Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, organizzazione che aiuta chi lavora nel settore cinematografico nei periodi difficili.