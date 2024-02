L'intruso stasera su Rai 2: trama e cast del thriller con Dennis Quaid

Stasera su Rai 2 in prima serata va in onda il thriller L'intruso: trama e cast del film di Deon Taylor con Dennis Quaid.

Stasera 1° febbraio su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, va in onda L'intruso, un thriller del 2019 diretto da Dennis Quaid con Dennis Quaid e Meagan Good. La sceneggiatura è stata firmata da David Loughery, le musiche da Geoff Zanelli. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

L'intruso

L'intruso è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 3 maggio 2019. Il titolo originale della pellicola è The Intruder.

L'intruso: Meagan Good, Michael Ealy in una foto

Trama

Annie e Scott sono una giovane coppia che decide di lasciare il caos della città per una vita più tranquilla in campagna, acquistando una bellissima casa immersa nel parco californiano di Napa Valley.

Una volta traslocato, moglie e marito iniziano a conoscere chi gli ha venduto la casa: Charlie Peck, un arcigno vedovo che racconta di essere in partenza verso la Florida per raggiungere la figlia.

Ma le cose non sembrano andare come l'uomo ha annunciato: l'ex proprietario, infatti, è sempre nei dintorni della casa, si mostra sempre più invadente, si intromette nella vita della coppia e manifesta una certa ossessione per Annie.

L'intruso: Dennis Quaid in una scena del film

Interpreti e personaggi

Critica e trailer

L'intruso è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 34% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 39 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.6 su 10

Dove vedere L'intruso

L'intruso andrà in onda stasera 1° febbraio su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.