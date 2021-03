L'iniziazione: il film erotico con Serena Grandi stasera su Cielo

Nuovo appuntamento con l'eros, stasera su Cielo alle 21:15, e con la giovane Serena Grandi de L'iniziazione, commedia sexy diretta nel 1987 da Gianfranco Mingozzi e tratta dal romanzo breve di Guillaume Apollinaire Le prodezze di un giovane Don Giovanni.

Serena Grandi con Fabrice Josso ne L'iniziazione

Nell'estate del 1914, Roger (Fabrice Josso), 16 anni, va a trascorrere nella bella villa di suo padre - che si occupa a Parigi di forniture militari - il suo periodo di vacanza. Roger si trova circondato da un nugolo di donne assai diverse dalla madre e, pertanto, in grande maggioranza gaie e disinibite, come la provocante cameriera Ursula (Serena Grandi).

Ai giochi e giochetti personali, il ragazzo ancora ingenuo, ma voglioso, fa presto ad aggiungerne altri più significativi, per passare quindi alle delizie dell'iniziazione sessuale...

Serena Grandi, forte del successo ottenuto due anni prima con Miranda di Tinto Brass, è già un'icona del cinema erotico quando, nel 1987, accetta di essere tra i protagonisti di questo L'iniziazione, film nato, come molti "per adulti", per far quadrare il bilancio di un produttore, Enzo Porcelli, un po' sfortunato con il film precedente.