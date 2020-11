L’iniziazione, Serena Grandi: “Le scene erotiche? Meglio con un adolescente che con un professionista”

Serena Grandi è la protagonista di L'iniziazione, il film in onda in prima serata su Cielo: in un'intervista concessa in occasione dell'uscita del film l'attrice descrisse il suo personaggio e l'approccio del giovane protagonista alle scene erotiche.

Serena Grandi con Fabrice Josso ne L'iniziazione

L'iniziazione è un film del 1987, un anno particolarmente fortunato per Serena Grandi che in quella stagione portò al cinema ben cinque pellicole: Rimini Rimini di Sergio Corbucci, Le foto di Gioia di Lamberto Bava, Roba da ricchi ancora con Corbucci, Abbronzatissima di Lorenzo Onorati e il film di Gianfranco Mingozzi. Serena Grandi, nella pellicola tratta da Le prodezze di un giovane Don Giovanni, è la prosperosa cameriera Ursula.

Serena Grandi è Ursula ne L'iniziazione

Nell'intervista realizzata da Serena Dandini in occasione dell'uscita del film - che potete rivedere sul sito dell'Istituto Luce - la Grandi descrisse così il suo personaggio: "Ursula è solare, il regista ha voluto questo erotismo solare, questa servetta di campagna allegra, spensierata che rappresentava il sole. Per me è stata una cosa molto divertente".

Grazie al successo di Miranda diretto da Tinto Brass nel 1985, Serena Grandi era diventata uno dei sex symbol del cinema italiano e Mingozzi la scelse per il ruolo dell'avvenente Ursula e nonostante il regista emiliano non fosse un esperto di film erotici, il suo modo di dirigere piacque molto alla Grandi: "mi sono trovata molto bene con Gianfranco - spiegò alla Dandini - perché non aveva esigenze di nessun tipo per cui le scene erotiche, che sono state minime, avevano un alone di privacy e si giravano in fretta perché non era molto felice di farle. Il tutto è stato fatto con una delicatezza con una classe per cui io per la prima volta ne ero assolutamente entusiasta". Insomma, una situazione molto diversa da Miranda per il quale la censura richiese il taglio di alcune scene erotiche.

Il protagonista maschile del film è l'adolescente Roger, interpretato da Fabrice Josso, attore francese che all'epoca aveva appena diciotto anni (oggi ne ha 51 ed è soprattutto un doppiatore, ha prestato la sua voce a Jensen Ackles per Supernatural) Nel film Roger si trova circondato da un nugolo di donne assai diverse dalla madre e, pertanto, in grande maggioranza gaie e disinibite, tra queste c'è naturalmente la bella Ursula. Alla domanda se sia più difficile girare una scena d'amore con un attore professionista o un ragazzo appena adolescente come il protagonista del film Serena Grandi rispose: "è più difficile con un professionista perché un adolescente non ha capito bene ancora i meccanismi dell'amore o del rapporto sessuale. Lui rimane là non tanto imbarazzato ma assolutamente inconscio di quello che sta facendo, magari anche un po' seccato, la vive come una cosa molto semplice, quasi un gioco".