Lindt, il guasto alla fabbrica di cioccolato è una scena da film (FOTO)

Una scena de La fabbrica di cioccolato

In Svizzera si è verificato un episodio che sembra uscito da La fabbrica di cioccolato, a causa di un guasto legato alla Lindt. Come ha riportato il giornale inglese The Independent, citando a sua volta la Associated Press, il fatto curioso è avvenuto in una delle fabbriche della nota società elvetica, per l'esattezza a Olten, città situata tra Zurigo e Basilea.

Il guasto aveva a che fare con il sistema di ventilazione, e così dei frammenti di cacao, come potete vedere nella foto, sono finiti nel cielo e hanno coperto parti della città come se fosse neve. Il problema è stato risolto, consentendo alla fabbrica di tornare alle attività regolari, e la Lindt si è offerta di pulire laddove necessario, ma al momento non ci sono state richieste in merito. Il gigante dei dolciumi ha anche confermato che i frammenti di cacao di cui sopra non sono dannosi.

Johnny Depp e Tim Burton sul set de La fabbrica di cioccolato

Uno spettacolo decisamente curioso, che non poteva non far venire in mente La fabbrica di cioccolato, il film di Tim Burton che proprio in questo periodo festeggia i quindici anni dall'uscita nelle sale (negli Stati Uniti e in altri paesi uscì tra luglio e agosto, mentre in Italia si dovette aspettare settembre). Il popolare adattamento del libro di Roald Dahl fu apprezzato ai tempi per la classica follia visiva del regista, la colonna sonora di Danny Elfman e il ritorno nel mondo burtoniano di Johnny Depp, all'epoca assente dai film dell'amico dal 1999, e che proprio con il ruolo di Willy Wonka diede inizio a un nuovo sodalizio artistico andato avanti fino al 2012, con cinque collaborazioni consecutive.

Il testo di Dahl sarà prossimamente oggetto di una trasposizione seriale animata su Netflix, come parte di un progetto più ampio basato sulle opere dell'autore. Per quanto riguarda la Fabbrica, la scrittura e la regia sono state affidate al cineasta neozelandese Taika Waititi.