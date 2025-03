Charlie e la fabbrica di cioccolato: arriva su Netflix il reality competitivo ispirato al libro di Roald Dahl

Netflix ha appena ordinato un nuovo reality ispirato al celebre libro di Roald Dahl Charlie e la fabbrica di cioccolato, adattato al grande schermo prima da Mel Stuart nel 1971 e poi da Tim Burton nel 2005.

La serie, The Golden Ticket, mescolerà elementi di strategia, avventura e dinamiche sociali. I concorrenti cercheranno di entrare in una fabbrica di cioccolato "retro-futuristica" (tramite un biglietto d'oro, ovviamente), dove dovranno superare una serie di sfide lungo il loro percorso.

Eureka Productions (nota per The Mole, Dating Around, TwentySomethings Austin) produrrà la serie per Netflix.

I dettagli del reality ispirato a Charlie e la fabbrica di cioccolato

Lo show sarà il primo progetto ispirato al mondo di Willy Wonka da quando Netflix ha acquisito i diritti delle opere di Roald Dahl nel 2021. Gli altri libri di Dahl includono Matilda, Fantastic Mr. Fox, James e la pesca gigante e Il GGG.

Una scena de La fabbrica di cioccolato

Finora, tuttavia, lo streamer non aveva adattato la sua opera più famosa in progetti cinematografici o televisivi (Warner Bros. ha infatti distribuito un film su Wonka con Timothée Chalamet nel 2023, prima dell'accordo con Netflix).

"Siamo entusiasti di portare in vita la magia della Fabbrica di cioccolato come mai prima d'ora", ha dichiarato Jeff Gaspin, vicepresidente di unscripted di Netflix. "Questa competizione unica fonde avventura, strategia e dinamiche sociali, creando un'esperienza tanto accattivante quanto imprevedibile. Per la prima volta, alcuni fortunati non dovranno solo immaginare l'esperienza, ma potranno entrare nella fabbrica e viverla".

Johnny Depp, Freddie Highmore e David Kelly in una scena de La fabbrica di cioccolata

Netflix ha già avuto successo nell'adattare proprietà intellettuali esistenti in spettacoli di competizione, come dimostra Squid Game: The Challenge. Il mondo di Willy Wonka e Charlie e la Fabbrica di Cioccolato apre però un universo completamente nuovo di IP agli spettatori di Netflix.