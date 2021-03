La fabbrica di cioccolato: ecco chi è l'attore che interpreta tutti gli Oompa Loompa

Quando si parla de La fabbrica di cioccolato, sorge spontaneo pensare a Johnny Depp. Tuttavia, sul versante quantitativo, il vero protagonista del film di Tim Burton è Deep Roy, che ha interpretato ben 165 Oompa Loompa.

Una foto di Deep Roy

Ne La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, Deep Roy ha ripetuto centinaia di volte gli stessi movimenti. Tutti gli Oompa Loompa, ovviamente, sono stati montati in digitale ma ognuno di loro è stato singolarmente interpretato dallo storico collaboratore del regista di Burbank. Come riportato da Entertainment Weekly, Tim Burton ha preferito evitare di utilizzare quanto più possibile effetti digitali perché convinto che i bambini recitassero meglio su un set vero. Per questo motivo, la sua volontà è stata quella di garantire che ogni Oompa Loompa fosse singolarmente interpretato da Deep Roy.

Gli Oompa-Loompas de La fabbrica di cioccolato

Noto per la sua altezza di 132 centimetri, Deep Roy ha lavorato nel mondo dello spettacolo interpretando ruoli strani e inusuali. L'attore ha collaborato con Tim Burton in Big Fish - Le storie di una vita incredibile, La fabbrica di cioccolato e La sposa cadavere. Roy è noto per aver recitato anche ne Il ritorno dello Jedi, Il Grinch, in Transformers - La vendetta del caduto e in Star Trek.

Al momento, Tim Burton si sta occupando della realizzazione di Wednesday, serie animata sul celebre personaggio de La famiglia Addams. Lo show sarà distribuito da Netflix. L'ultimo film diretto dal regista è stato Dumbo, distribuito nel 2019.