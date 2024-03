Lindsay Lohan in trattative per entrare a far parte del MCU?

Secondo alcune recenti indiscrezioni la star di Mean Girls, Lindsay Lohan, sarebbe in trattive per entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe.

L'attrice, la cui vita privata ha fatto spesso notizia, è tornata alla ribalta dal 2021. Ha firmato un accordo con Netflix per recitare in una serie di commedie romantiche (Falling for Christmas del 2022 è stato il suo primo ruolo cinematografico importante in oltre un decennio) e apparirà anche nel sequel di Quel pazzo venerdì della Disney, al fianco di Jamie Lee Curtis. Tutto questo potrebbe portarla ad ottenere un ruolo importante nel Marvel Cinematic Universe?

Lindsay Lohan nel MCU, il rumor

US Weekly ha recentemente pubblicato un articolo sulla Lohan e, nel suo resoconto, rivela che l'attrice sarebbe in trattative per interpretare una "supereroina ammaliatrice" nel MCU. "La Lohan ha anche espresso interesse a entrare nell'universo Marvel - la prima fonte dice a Us che è in trattative per interpretare una supereroina ammaliatrice - e recentemente ha fatto un cameo nel reboot musicale di Mean Girls", si legge nel tabloid. I fan stanno già speculando su chi potrebbe essere, tutti pensano al personaggio di Tigra.

Potremmo vederla apparire in Deadpool & Wolverine, per esempio o in uno dei progetti Marvel della Sony. Tuttavia, potrebbe semplicemente trattarsi in un pettegolezzo da tabloid. Dal canto suo, durante un'intervista del 2022, Lohan aveva espresso il desiderio di recitare in un film Marvel.

Lindsay Lohan è protagonista di Irish Wish, film in uscita a marzo su Netflix.