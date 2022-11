Lindsay Lohan ammette: "Sarei interessata a recitare nel MCU"

Lindsay Lohan è tornata a recitare in occasione del film natalizio Falling for Christmas e ha rivelato che sarebbe felice di avere un ruolo nel MCU.

Dopo aver trascorso vari anni distanti dai riflettori, la star di Mean Girls e Quel pazzo venerdì sembra di nuovo interessata a lavorare nel mondo dello spettacolo.

In un'intervista rilasciata a Forbes, Lindsay Lohan ha dichiarato: "Penso di essere sempre stata il tipo di persona che attende di scoprire quello che accadrà e accetta le opportunità che ottiene, andando ovunque mi portino gli script. Amo girare le commedie romantiche, quindi è qualcosa che cerco e ne faccio molte quando il momento è giusto, ma ci sono sicuramente altre cose". La star ha quindi aggiunto: "Non ho mai recitato in un film action. Mi piacerebbe fare qualcosa con la Marvel, semplicemente vedrò cosa mi viene proposto e sono aperta a diversi ruoli".

Il ritorno di Lindsay Lohan alle 'tentazioni terrene'

Falling For Christmas: Lindsay Lohan in una scena del film

Su Netflix è attualmente disponibile Falling for Christmas, scritto e diretto da Janeen Damian, che ne ha firmato lo script in collaborazione con Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver.

La produzione è stata curata anche da Brad Kevoy di MPCA, già nel team del franchise di Un principe per Natale, Christmas Drop: operazione regali con star Kat Graham e A Castle for Christma

La sinossi del progetto è la seguente:

Una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un'amnesia totale e finisce sotto le cure dell'affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della figlia nei giorni che precedono il Natale.