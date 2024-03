Lindsay Lohan: 'Ho pianto quando ho visto mio figlio guardare Genitori in trappola'

Lindsay Lohan non ama guardare i suoi film, ma ha ammesso di essersi commossa quando ha visto suo figlio guardare uno dei suoi titoli preferiti. L'attrice si è fermata giovedì al Drew Barrymore Show, dove la conduttrice le ha chiesto se di solito guarda i film di cui è stata protagonista.

La Lohan ha detto di non guardare mai suoi film, ma di metterli talvolta in sottofondo: "Voglio dire, se qualcuno vuole guardarlo e io sono lì, lo metto su mentre sono in cucina o devo correre al piano di sopra o sono occupata a fare qualcos'altro, perché non mi piace troppo sentire la mia voce".

La locandina di Genitori in trappola

Tuttavia, l'attrice ha recentemente sorpreso il figlio Luai, di 8 mesi, mentre guardava Genitori in trappola del 1998, in cui interpretava le gemelle Hallie Parker e Annie James, e questo l'ha fatta immediatamente emozionare. "Avevo appena terminato un film quattro giorni fa e sono tornata a casa dal lavoro e mio figlio si stava preparando per l'ora di cena", ha ricordato l'attrice.

"Ho aperto la porta e lui stava guardando Genitori in trappola in tv e ho iniziato a piangere perché pensavo che lui non sapesse ancora che era la sua mamma. Mi chiedevo se dovessi spegnerlo... lui mi stava fissando perché forse la mia voce è ancora simile a quella di allora. Quindi ho pensato: 'Forse sa un po' che sono io, perché mi somiglia'. Ma è stato un momento davvero magico. Ho scattato tonnellate di foto", ha raccontato Lohan.

L'attrice ha recitato accanto a Dennis Quaid, Natasha Richardson, Elaine Hendrix e Lisa Ann Walter nel film diretto da Nancy Meyers.

Lindsay Lohan: il padre Michael è convinto che l'attrice meritasse l'Oscar per Genitori in trappola

Questa settimana durante un'intervista con Bustle la Lohan ha anche parlato anche del fatto di essere diventata madre per la prima volta l'anno scorso dopo aver dato il benvenuto a suo figlio con il marito Bader Shammas. "È un tipo di amore completamente nuovo e diverso che pensavi di non poter mai provare", ha detto alla rivista.

Lindsay Lohan è protagonista di Irish Wish e tornerà a recitare al fianco di Jamie Lee Curtis nel sequel di Quel pazzo venerdì.