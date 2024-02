Irish Wish: Lindsay Lohan nel trailer è alle prese con le conseguenze di un desiderio diventato realtà

Netflix ha condiviso il trailer di Irish Wish, la nuova commedia romantica con star Lindsay Lohan, in arrivo in streaming il 15 marzo.

Il 15 marzo arriverà sugli schermi di Netflix la nuova commedia romantica Irish Wish, con star l'attrice Lindsay Lohan, e il trailer regala molte anticipazioni.

Nel video pubblicato online si vede infatti la giovane Maddie che parte per partecipare in Irlanda al matrimonio di una sua amica con l'uomo dei suoi sogni. Quando la giovane esprime un desiderio la situazione prende una svolta inaspettata, ma forse la realtà è diversa da quanto aveva sperato.

I dettagli del film

Il film Irish Wish è diretto da Janeen Damian, con cui Lindsay Lohan aveva già collaborato in occasione della precedente commedia romantica targata Netflix Falling for Christmas.

Il cast del film comprende anche Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry, Elizabeth Tan, Jacinta Mulcahy e Jane Seymour.

Lindsay Lohan appare a sorpresa alla premiere di Mean Girls (FOTO)

La sinossi della commedia

La trama ufficiale del progetto anticipa: "Quando l'amore della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie (Lohan) mette da parte i suoi sentimenti per fare da damigella al loro matrimonio in Irlanda. Giorni prima che la coppia si sposi, Maddie esprime un desiderio spontaneo di vero amore, per poi svegliarsi come futura sposa. Mentre il suo sogno sembra realizzarsi, Maddie si rende presto conto che la sua vera anima gemella è un'altra persona".