Lindsay Lohan e Shailene Woodley star della serie Count My Lies

Le due attrici saranno le protagoniste dell'adattamento per il piccolo schermo dell'omonimo romanzo di Sophie Stava, ecco i dettagli.

Lindsay Lohan e Shailene Woodley saranno le protagoniste di una nuova serie tratta dal romanzo Count My Lies.

Le due attrici saranno inoltre coinvolte come produttrici esecutive insieme agli showrunner Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che hanno già portato al successo This Is Us.

Cosa racconterà Count My Lies

L'adattamento per il piccolo schermo era stato annunciato nel mese di aprile svelando la presenza di Lindsay Lohan nel cast, ma Shailene Woodley è stata coinvolta poco prima del via libera alla produzione da parte di Hulu.

La trama ufficiale della miniserie anticipa che Sloane Caraway (Woodley), una bugiarda compulsiva, riesce a ottenere un lavoro come tata per la bellissima e carismatica Violet (Lohan) e per suo marito Jay Lockhart. La giovane pensa di aver trovato il suo posto di lavoro perfetto, ma non sa che la famiglia ha molti segreti che stanno per emergere con conseguenze potenzialmente catastrofiche per tutti.

Il romanzo Count My Lies è stato scritto da Sophie Stava, coinvolta anche nella produzione del progetto destinato al piccolo schermo.

Lindsay Lohan sarà per la prima volta impegnata come protagonista di una serie tv ed è attualmente protagonista nelle sale di tutto il mondo con Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo, il sequel della commedia Disney arrivata nei cinema nel 2003, di cui potete leggere la nostra recensione.

Falling For Christmas: Lindsay Lohan in una scena del film

Il ritorno da protagonista di Lindsay

L'attrice, dopo alcuni anni molto complicati, sta vivendo una nuova fase molto positiva della sua carriera. La star ha infatti sfruttato i buoni risultati ottenuti dai film Netflix intitolati Falling for Christmas, Irish Wish - Solo un desiderio e Our Little Secret, e ha continuato a essere coinvolta in nuovi progetti per il piccolo e grande schermo.

Shailene, invece, ha tra i suoi ruoli più recenti il film Motor City diretto da Posty Ponciroli, che verrà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e ha fatto parte del cast della seconda stagione di Paradise, un altro progetto realizzato per Hulu.