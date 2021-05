Lindsay Lohan sarà la protagonista di un film natalizio per Netflix

Lindsay Lohan sarà la protagonista di un film Netflix che verrà realizzato in occasione delle feste natalizie.

Il progetto, una commedia romantica, non ha ancora un titolo e alla regia ci sarà Janeen Damian, già nel team di numerosi progetti realizzati per Hallmark.

Il film mostrerà Lindsay Lohan nel ruolo di un'ereditiera di una famiglia che possiede una catena di alberghi e si è da poco fidanzata. La giovane si ritrova alle prese con un affascinante proprietario di uno chalet e di sua figlia, una bambina molto precoce, che si prendono cura di lei dopo che un incidente avvenuto mentre stava sciando causa alla protagonista un'amnesia totale.

Janeen Damian sarà regista e firmerà la sceneggiatura del lungometraggio in collaborazione con Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver.

La produzione sarà curata anche da Brad Kevoy di MPCA, già nel team del franchise di Un principe per Natale, Christmas Drop: operazione regali con star Kat Graham e A Castle for Christmas.

Le riprese dovrebbero iniziare a novembre, in vista quindi di un debutto in streaming nel 2022.

Lindsay Lohan ha recentemente lavorato come doppiatrice in occasione della serie animata Devil May Care per Syfy e ha lavorato nella comedy Sick Note con star Rupert Grint e Nick Frost. Tra i prossimi progetti dell'attrice dovrebbe esserci il film horror-thriller Cursed.