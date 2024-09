Linda e il pollo: biglietti omaggio per le anteprime di Roma, Milano, Torino e Genova

Un'opportunità per i lettori di Movieplayer.it di assistere alle anteprime di Torino, Milano, Genova e Napoli alle anteprime della pellicola di animazione di Chiara Malta, che sarà presente in sala, e Sébastien Laudenbach.

Una storia vivace che scalderà il cuore di grandi e piccini. In arrivo nei cinema a partire dal 5 settembre distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection Linda e il pollo, pellicola d'animazione diretta a quattro mani da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach. Co-produzione italo-francese, il film racconta l'odissea di Paulette per cucinare il pollo coi peperoni per la figlia Linda dopo averla sgridata ingiustamente. La donna si mette in cammino con la prole per trovare gli ingredienti necessari, ma in un giorno di sciopero generale l'impresa appare ardua. Dal pollaio al camion dei cocomeri, dal camionista allergico alle piume, alle insidie di una zia troppo zelante, dalla nonna alla cucina allagata, il viaggio alla ricerca del pollo si trasformerà in un'avventura irrefrenabile che coinvolgerà tutta la "banda di Linda" e l'intero quartiere.

Per gli amanti dell'animazione che vivono a Roma, Milano, Torino o Genova, Movieplayer offre l'opportunità di assistere gratuitamente alle anteprime del film in versione originale sottotitolata in italiano alla presenza della co-regista Chiara Malta previste a Torino, Milano, Genova e Napoli grazie ai biglietti omaggio messi a disposizione secondo le seguenti modalità.

Paulette nella sua cucina

Le anteprime

ROMA - CINEMA TROISI Venerdì 6 settembre - spettacolo delle h. 19,00

MILANO - CINEMA BELTRADE Sabato 7 giugno - spettacolo delle h. 21,40

MILANO - CINEMA ANTEO Domenica 8 settembre - spettacolo delle h. 11,00

TORINO - CINEMA FRATELLI MARX Domenica 8 settembre - spettacolo delle h. 20,00

GENOVA - CINEMA ARISTON Lunedì 9 settembre - spettacolo delle h. 21,00

Come richiedere i biglietti omaggio

I biglietti dovranno essere richiesti inviando una email a cerimoniale@theculturebusiness.it citando Movieplayer e specificando film, nome e cognome e città dell'anteprima a cui si intende partecipare. Attenzione: non saranno prese in considerazione le email che non lo riporteranno e riceveranno risposta alla email di richiesta solo coloro a cui verranno concessi i biglietti.

La sinossi

Paulette si rende conto di avere sgridato ingiustamente Linda e adesso farebbe qualunque cosa per farsi perdonare. Farebbe anche un pollo con i peperoni, lei che non sa cucinare... Ma come come si fa a trovare un pollo durante uno sciopero generale ? Dal pollaio al camion dei cocomeri, dal camionista allergico alle piume, alle insidie di una zia troppo zelante, dalla nonna alla cucina allagata, Linda e la sua mamma si imbarcano in un'avventura irrefrenabile che coinvolgerà tutta la "banda di Linda" e l'intero quartiere. Un viaggio animato, divertente ed emozionante adatto a tutte le età, un racconto imperdibile sul significato profondo della memoria e sull'importanza dello stare insieme.