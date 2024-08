Linda e il pollo: una clip esclusiva del tenero film d'animazione

Il viaggio alla ricerca di un pollo da cucinare si trasforma in un'avventura irresistibile nella delicata pellicola d'animazione Linda e il pollo, di cui vi offriamo una clip esclusiva in attesa dell'uscita in sala, il 5 settembre, con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Linda e le sue amiche sono alle prese con la loro quotidianità, tra la scuola, la famiglia e le chiacchiere da bambine in questa clip esclusiva di Linda e il pollo, tenera pellicola animata diretta da Chiara Malta e Sébastien Laudenbach, nei cinema dal 5 settembre distribuita da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Vincitore dell'Oscar Europeo come Miglior film d'animazione agli EFA, Linda e il pollo è un film per famiglie divertente e poetico raccontato dal dal punto di vista di un bambino. La storia non si occupa di mondi fantastici, ma è ambientata al giorno d'oggi in un piccolo e ordinario quartiere residenziale, nel giorno di uno sciopero generale.

La sinossi

Per farsi perdonare da Linda dopo averla accusata di aver preso il suo anello, la madre si offre di prepararle il pollo con i peperoni, nonostante non sappia cucinare. Ma come si fa a comprare un pollo durante uno sciopero generale? Dal pollaio al camioncino dei cocomeri, dalla polizia dal grilletto facile al camionista allergico, dalla nonna alle inondazioni, Paulette e sua figlia si imbarcano alla ricerca del pollo, coinvolgendo la banda di Linda e, alla fine, l'intero quartiere. All'insaputa di Linda, il delizioso piatto di pollo che suo padre era solito preparare è la chiave della memoria.