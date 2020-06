L’incredibile Hulk, stasera su Italia 1 il film con Edward Norton

L'incredibile Hulk è il film che va in onda stasera su Italia 1 alle 21:30, il reboot del 2008 che, mettendo da parte il film del 2003 di Hang Lee, recupera il tema centrale con il protagonista in perenne fuga dai suoi nemici.

La storia ruota intorno allo scienziato Bruce Banner, che studia con la fidanzata Elizabeth "Betty" Ross, per conto del governo americano, un siero che possa dare vita ad un supersoldato. Dopo essere stato esposto a radiazioni gamma, le cellule di Bruce Banner si avvelenano, scatenando in lui una forza rabbiosa che non può essere controllata. Nascondendosi dai militari che vogliono catturarlo, sembra trovare una cura che potrebbe aiutarlo, ma quando sulla sua strada appare il Generale Thunderbolt Ross, Hulk ha un nuovo nemico contro cui lottare.

Hulk è interpretato da Edward Norton, l'attore americano collaborò con Zak Penn per la stesura della sceneggiatura. Gli autori decisero che per questo reboot - che segue il film di Ang Lee 2003 - si sarebbero attenuti alla versione in cui il protagonista decide di sottoporsi volontariamente all'emissione di radiazioni gamma.

Il cast de L'incredibile Hulk è completato da Liv Tyler, William Hurt e Tim Roth, la regia è di Louis Leterrier. Edward Norton è stato a lungo in lizza per interpretare il gigante verde anche in The Avengers del 2012 ma la trattativa naufragò e al suo posto fu scritturato Mark Ruffalo.