L'Immortale in DVD e Blu-ray: una featurette esclusiva dagli extra del film

L'Immortale è disponibile in Dvd e Blu-ray a partire dal 19 marzo, grazie a Cattleya, Vision Distribution e Universal Pictures Home Entertainment Italia, in esclusiva una featurette tratta dagli extra del film.

L'Immortale, il film con Marco D'amore del quale vi presentiamo una video featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo, è disponibile in Dvd e Blu-ray, a partire dal 19 marzo, grazie a Cattleya, Vision Distribution e Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Film spinoff della serie Gomorra - La Serie, la pellicola racconta le origini di Ciro Di Marzio, detto l'Immortale, della sua giovinezza, del suo incontro con il clan dei Savastano e della sua ascesa nei ranghi della Camorra. Dopo aver ricevuto un colpo di pistola da Genny, il corpo di Ciro Di Marzio viene buttato in mare e sprofonda nelle acque del Golfo di Napoli. Mentre va giù, i ricordi salgono sempre più a galla. Si ritorna nel 1980, quando la terra tremava per il terremoto e le persone urlavano impaurite in cerca di una via di fuga. Un palazzo crolla drammaticamente, ma da quelle macerie veniva fuori un neonato, miracolosamente ancora vivo. Dopo essere cresciuto come figlio di nessuno, il ragazzo intraprende un percorso criminale in quella Napoli che continua a essere la sua casa, l'unico luogo familiare che ha e che sembra proteggerlo da sempre. Ciro, violento e allo stesso tempo tenero e compassionevole, diviene un emblema del male ma figurando come un eroe. Sarà Ciro, L'Immortale.

L'Immortale, film spin-off della serie Gomorra, ha visto l'esordio dietro la macchina da presa per il grande schermo di Marco D'Amore, che aveva già diretto alcuni episodi della quarta stagione della serie madre. Capace di fare da ponte tra la quarta stagione già trasmessa in TV e la quinta serie, la pellicola racconta uno dei suoi personaggi più controversi ed amati, Ciro Di Marzio, interpretato dallo stesso regista. Del cast fanno parte anche Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Gianni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia, Aleksei Guskov, Nunzio Coppola e Salvio Simeoli.

Nella video featurette che vi proponiamo in esclusiva, Marco D'Amore ci spiega il suo approccio alla regia. L'edizione in DVD e Blu-ray è disponibile da oggi con numerosi contenuti dal backstage inediti per rivivere la creazione del film evento insieme al cast e alla troupe. Il film è una produzione Cattleya - parte di ITV Studios - con Vision Distribution in collaborazione con SKY e Beta Film, distribuito al cinema da Vision Distribution ed in home video da Universal Pictures.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI DVD E BLU-RAY:

•Backstage

FILMMAKERS:

Diretto da: Marco D'Amore

Sceneggiatori: Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio, Giulia Forgione

Cast: Marco D'Amore, Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov

Fotografia: Guido Michelotti

Montaggio: Patrizio Marone

Co-Prodotto da: Rebecca Huntley

Musiche di: Mokadelic

Prodotto da: Cattleya, Vision Distribution

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 50 minuti circa

Video: 2.35:1 16:9 Full HD

Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio

Sottotitoli: Italiano non udenti, Italiano forzati, Inglese

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Drammatico

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 50 minuti circa

Video: 2.35:1 16:9

Audio: Italiano 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano non udenti, Italiano forzati, Inglese