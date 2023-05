Lilo & Stitch: le prime foto e i video dal set dal film live-action

Le riprese della versione live-action di Lilo & Stitch sono attualmente in corso in vista di un debutto nelle sale previsto per l'estate 2024 e dal set arrivano le prime foto e video.

Sui social sono infatti apparsi i contenuti che mostrano l'interprete di Lilo, l'esordiente Maia Kealoha, mentre interpreta alcune scene ambientate in spiaggia.

Le prime immagini dal set

Il film Lilo & Stitch vedrà Chris Sanders dare ancora una volta voce all'alieno al centro della trama. Maia Kealoha sarà Lilo, Sydney Augdong interpreterà Nani, Zach Galifianakis ha la parte dello scienziato folle Dr. Jumba Jookiba, Billy Magnussen sarà l'Agente Pleakley, Courtney B. Vance interpreta Cobra Bubbles, e Kaipo Dudoit avrà il ruolo di David dopo un recast causato dall'emergere di alcuni post razzisti condivisi in passato dall'attore scelto in precedenza.

Il film Lilo & Stitch sarà diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright.

Lilo & Stitch compie 15 anni: 10 curiosità sul capolavoro della Disney. Aloha!

I protagonisti della storia sono la piccola Lilo e un alieno chiamato Stitch, geneticamente progettato con l'unico scopo di distruggere qualsiasi cosa.

Quando l'esperimento 626 fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.