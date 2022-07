Lightyear: Tom Hanks commenta la scelta di non coinvolgere Tim Allen

Tom Hanks, voce di Woody in Toy Story, è intervenuto nel dibattito causato dalla scelta di non coinvolgere nella realizzazione di Lightyear il suo amico e collega Tim Allen, storica voce di Buzz.

Il progetto non ha conquistato i box office internazionali e ha dato il via a una polemica a causa della scelta compiuta dagli autori.

In un'intervista rilasciata a CinemaBlend, Tom Hanks ha affrontato la scelta di affidare il ruolo di Lightyear - La vera storia di Buzz a Chris Evans nel film prodotto dalla Pixar, non coinvolgendo Tim Allen.

L'attore premio Oscar, attualmente protagonista di Elvis, ha dichiarato: "Volevo in realtà andare testa a testa ai box office con Tim Allen e poi non gli hanno lasciato fare il film. Non lo capisco".

Hanks ha ribadito: "La questione è questa: voglio tornare in sala con un gruppo di sconosciuti e andarmene con qualcosa in comune. Quello è ciò che volevo fare, andare a vedere un film con Allen: non vedo l'ora di poterlo fare".

Il lungometraggio animato è stato diretto da Angus MacLane, uno degli animatori di Toy Story 2 e Toy Story 3 - La grande fuga.

Il lungometraggio animato racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.