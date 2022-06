Lightyear, Tim Allen, la voce originale di Buzz: "Avrei voluto un legame migliore con Toy Story"

Tim Allen ha commentato per la prima volta Lightyear - La vera storia di Buzz, il film della Pixar in cui Chris Evans ha dato voce al personaggio dell'universo di Toy Story.

L'attore non è stato coinvolto sfruttando il fatto che si trattano di due versioni del famoso astronauta.

In un'intervista rilasciata a Extra, Tim Allen ha spiegato parlando di Lightyear - La vera storia di Buzz: "La risposta breve legata al perché non sono coinvolto è perché non ha niente a che fare con il mio personaggio".

L'attore ha poi proseguito: "Si tratta di un team completamente nuovo che non aveva realmente niente a che fare con i primi film".

Il lungometraggio animato è stato diretto da Angus MacLane, uno degli animatori di Toy Story 2 e Toy Story 3 - La grande fuga. Allen ha svelato inoltre che anni fa aveva parlato con i responsabili della Pixar di un possibile spinoff dedicato a Buzz e che inizialmente aveva pensato si trattasse di un progetto live-action.

Tim Allen ha raccontato: "Si tratta di una storia meravigliosa. Semplicemente non sembra avere alcun legame con il giocattolo ed è un po'... Non so. Semplicemente non ha alcun rapporto con Buzz, non c'è alcun legame. Vorrei ci fosse una connessione migliore".

Il film ha incassato nel suo primo weekend 51 milioni di dollari, incassi al di sotto delle aspettative, rimanendo inoltre alle spalle di Jurassic World: Dominion.