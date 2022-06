Life in Pink, capelli e abiti rosa per Megan Fox e Machine Gun Kelly alla premiere del documentario Hulu

Megan Fox e Machine Gun Kelly erano perfettamente in tema alla premiere di Life in Pink, tra capelli e vestiti rosa.

Su Hulu è sbarcato il documentario Life in Pink dedicato a Machine Gun Kelly a.k.a. Colson Baker, e alla premiere newyorchese il cantante e la compagna Megan Fox si sono presentati con un look decisamente degno di nota (e assolutamente a tema)

Capelli rosa e mini-dress abbinato firmato Nensi Dojaka per l'attrice di Transformers e Jennifer's Body, mentre Baker punta a una tonalità più forte e tendente al fucsia per la sua acconciatura, e a un misto di blu e rosa per la maglia a collo alto che indossa su un paio di pantaloni bianchi, lasciando però scoperto scoperto l'ombelico.

È questo il look scelto dalla coppia che ha da poco annunciato il proprio fidanzamento, e che nei giorni scorsi si è impegnata a promuovere il progetto televisivo che li vede protagonisti.

Non è certo la prima volta, come ricorda anche Harper's Bazar, che i due coordinano i propri outfit catturando inevitabilmente l'attenzione di pubblico, colleghi e paparazzi.

Per chi, invece, volesse sapere di più sulla coppia e in particolare sul cantante, vi suggeriamo di dare un'occhiata a Machine Gun Kelly's Life in Pink, da noi disponibile presso la piattaforma streaming Disney+.