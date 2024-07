Liev Schreiber e Matilda De Angelis si innamorano nel trailer del film Di là del fiume e tra gli alberi

Liev Schreiber e Matilda De Angelis sono i protagonisti del film Di là del fiume e tra gli alberi, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Ernest Hemingway.

Nel video si possono vedere alcune scene della storia ambientata a Venezia che segue un militare che si innamora e cerca di costruirsi una nuova vita dopo le esperienze vissute al fronte.

Dal romanzo al film

Nel cast dell'adattamento cinematografico di Di là del fiume e tra gli alberi ci saranno Liev Schreiber, Matilda De Angelis, Laura Morante, Giancarlo Giannini, Josh Hutcherson e Sabrina Impacciatore.

Schrieber interpreterà il Colonnello Ricard Cantwell, figura in parte ispirata all'amico di Hemingway chiamato Charle T. Lanham. Il protagonista è ferito fisicamente e psicologicamente dalle esperienze vissute in guerra e va alla ricerca della pace interiore, oltre ad accettare la propria mortalità, ritornando nei luoghi in cui ha combattuto durante la prima Guerra Mondiale. Inaspettatamente, tuttavia, Richard Cantwell si ritrova a innamorarsi di una giovane contessa (Matilda De Angelis), più giovane di lui di 30 anni, che gli regala un'inattesa speranza di un nuovo inizio.

La sceneggiatura è stata firmata da Peter Flannery, mentre alla regia è impegnata Paula Ortiz. Il direttore della fotografia è Javier Aguirresarobe.

Una carriera internazionale

Matilda De Angelis, prossimamente, sarà inoltre la star della serie Citadel: Diana, prodotta dai fratelli Russo per Prime Video, in cui interpreta Diana Cavalieri, una spia di Citadel sotto copertura, che è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente la protagonista ha l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione.