Liev Schreiber parla della figlia transgender Kai: "Non è stata una sorpresa, è sempre stata così"

Liev Schreiber ha sostenuto pubblicamente la figlia Kai, nata dalle relazione con Naomi Watts parlando della sua esperienza di genitore di una figlia transgender. Kai, oggi diciassettenne, non ha mai dichiarato ai genitori il suo orientamento, come ha spiegato l'attore a Variety.

"Kai è sempre stata quella che è, ma credo che il momento più toccante sia stato quando ci ha chiesto di cambiare i suoi pronomi. A essere sincero non mi è sembrato poi così grave, Kai è sempre stata così femminile".

Elogiando la forza di sua figlia, Schreiber ha definito Kai "una vera combattente", ma ha aggiunto che la resilienza non è nulla senza visibilità. "È importante che lei dica 'Ehi, sono trans, guardatemi'", ha detto.

Il sostegno di Liev Schreiber alla comunità trans

In un momento difficile per le persone trans visto l'orientamento politico attuale, Liev Schreiber ha sentito il bisogno di esprimere la sua solidarietà a "una comunità di persone che non hanno grandi risorse, che non hanno accesso ad alcun aiuto, che non sono protette e accudite dalle loro famiglie".

Riguardo all'educazione di un figlio che si identifica come trans, Schreiber ha affermato che "sembra un'esagerazione" offrire consigli. Evita anche di considerare l'esperienza come troppo unica rispetto a quella di crescere un figlio che si identifica come cisgender. "Gli adolescenti sono un grattacapo. Sono difficili. Non importa se siano trans o meno, perché ne uscirai. Ma un adolescente trans rimarrà un adolescente".

Kai è la seconda figlia di Liev Schreiber e Naomi Watts. Il primo, Sasha, è nato nel 2007, seguito da Kai nel 2008. La coppia si è incontrata per la prima volta al Met Gala nel 2005, per poi porre fine alla loro relazione nel 2016, dopo un "periodo di crisi".

Kai ha attualmente intrapreso una carriera da modella e ha recentemente debuttato in passerella sfilando per la casa di moda italiana Valentino alla Paris Fashion Week 2025.

"Oddio, il mio cuore è così pieno", ha scritto pubblicando una serie di foto della sfilata.

"Avanti avanti Kai", ha commentato suo padre, mentre Naomi Watts ha esclamato: "Fermate il mio cuore che batte!! Brava tesoro e che spettacolo!!"