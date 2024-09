Splinter Cell: Deathwatch, il teaser della serie anime conferma Liev Schreiber nel ruolo di Sam Fisher

Liev Schreiber sarà Sam Fisher, protagonista della popolare serie di videogame Ubisoft Tom Clancy's Splinter Cell, nella serie anime Splinter Cell: Deathwatch, prodotta da Netflix. L'attore darà voce all'astuto agente segreto dall'esistenza travagliata.

"Non abbiate paura. L'oscurità è una buona cosa" afferma Sam Fisher nel promo rivelato come parte del del fan event della Geeked Week di Netflix ad Atlanta, che ha anche confermato il titolo completo della serie. "Una volta che ti abitui alle ombre, vedi le persone cattive per quello che sono veramente. E non s accorgeranno che stai per catturarli".

Il Sam Fisher che si intravede nel promo mentre si inabissa nell'oceano è più anziano della versione dei videogame e ha una barbetta grigia, oltre ad avere le fattezze del veterano Schreiber. A lasciar intendere che sarebbe stato lui a interpretare il personaggio della serie Netflix era stato Michael Ironside, che ha dato voce a Fisher nella saga Ubisoft in ben cinque videogame.

Che cosa sappiamo sulla serie Splinter Cell?

Variety aveva riportato per la prima volta in esclusiva la notizia dell'accordo tra Netflix e Ubisoft per una serie anime su Splinter Cell nel 2020. Serie che sarà co-diretta da Guillaume Dousse e Félicien Colmet-Daage. Derek Kolstad, autore dei primi tre film di John Wick, è il capo sceneggiatore e produttore esecutivo dell'anime. Anche Helene Juguet, Hugo Revon e Gerard Guillemot di Ubisoft Film & Television sono produttori esecutivi. Splinter Cell: Deathwatch è stata realizzata dagli studi di animazione Sun Creature e Fost.