Liev Schreiber ricoverato a New York: l’attore torna sul set dopo i test medici

Liev Schreiber è stato ricoverato d'urgenza in ospedale domenica sera a New York e ora è stato autorizzato a tornare al lavoro. La star aveva accusato un forte mal di testa ed era stato trasportato nella struttura ospedaliera.

Dapprima, Schreiber avrebbe contattato il suo medico, che gli avrebbe consigliato di cercare immediata assistenza medica.

Le condizioni di salute di Liev Schreiber dopo il ricovero

Secondo un agente dell'attore, Schreiber ora sarebbe in buone condizioni dopo aver trascorso la notte in ospedale, e dopo aver effettuato una serie di esami: "Per estrema cautela, Liev è andato in ospedale per dei controlli, e da questo pomeriggio è stato autorizzato a tornare al lavoro".

Liev Schreiber alla Mostra di Venezia

Al momento, la causa del mal di testa improvviso di Schreiber non è stata resa nota pubblicamente. Non è la prima volta che Schreiber soffre di problemi alla testa, visto che soffrì di un episodio grave di perdita di memoria e un successivo forte mal di testa mentre recitava a Broadway in Doubt: A Parable, che lui stesso ha definito 'il peggior incubo che un attore possa mai vivere'.

L'episodio precedente e i prossimi progetti di Liev Schreiber

L'episodio di Broadway è stato raccontato dall'attore nel corso di una puntata dello show di Seth Meyers, spiegando di aver capito che qualcosa non andava quando non riusciva più a ricordare il nome della sua co-star Amy Ryan.

In quell'occasione gli fu diagnosticata un'amnesia globale transitoria. Attualmente, Liev Schreiber sta lavorando ad un thriller ancora senza titolo per Apple TV basato sulla serie bestseller Killer Instinct di Lars Kepler. Interpreta un detective della squadra omicidi che cerca di proteggere la famiglia da un serial killer.

Liev Schreiber è conosciuto principalmente per il ruolo nella serie televisiva Ray Donovan, grazie alla quale ha ricevuto tre candidature ai premi Emmy e cinque candidature ai Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica. Quest'anno è apparso in Una scomoda circostanza di Darren Aronofsky.