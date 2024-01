Licorice Pizza stasera su Rai 3, trama e cast del film di Paul Thomas Anderson con Bradley Cooper e Sean Penn

Stasera 6 gennaio su Rai 3, in prima serata alle 21:20, va in onda Licorice Pizza, il lavoro più recente di un maestro del cinema contemporaneo come Paul Thomas Anderson. Il regista è anche autore della sceneggiatura e del soggetto della pellicola. La colonna sonora è di Jonny Greenwood. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Licorice Pizza: Alana Haim e Cooper Hoffman

Licorice Pizza

Licorice Pizza è stato distribuito in Italia il 17 Marzo 2022 grazie a Eagle Pictures.

Il film è stato accusato di razzismo, in particolare, il personaggio del ristoratore Jerry Frick (John Michael Higgins), che ha mogli giapponesi intercambiabili e imita ripetutamente un accento giapponese stereotipato.

Anita Sarkeesian, regista, autrice e critica armena-irachena, ha scritto su X: "Dopo aver visto Licorice Pizza, parlate con i vostri amici di come mostrare semplicemente il razzismo non sia una critica al razzismo. In realtà è fare razzismo".

Licorice Pizza: Cooper Hoffman in una scena del film

Paul Thomas Anderson si è difeso dalle accuse di razzismo affermando: "Mi hanno colto di sorpresa. È divertente perché è difficile per me relazionarmi con queste accuse. Non lo so, mi lasciano confuso. Non sono sicuro di quale sia il vero problema. Il problema è che il mio è un personaggio idiota che dice stronzate?".

Trama

San Ferdinando Valley. La venticinquenne Alana Kane e il quindicenne Gary Valentine si incontrano e si piacciono subito, nonostante la differenza d'età. Lei sta cercando di capire che direzione prendere, e sta lavorando come assistente fotografa.

Lui invece ha già avuto le sue esperienze come attore, e spera di poter far colpo su Alana quasi vantandosi dei suoi risultati artistici. Divertita e attratta dalla simpatica spavalderia di Gary, la ragazza stringe con lui un bel rapporto, anche se non si lascia andare come lui auspicherebbe.

Licorice Pizza: Sean Penn e Alana Haim in una scena del film

Per cercare di scioglierla sentimentalmente, Gary le propone di accompagnarlo a New York, per cogliere l'opportunità di prendere parte a un'apparizione televisiva.

Nulla, però, andrà come previsto: tornati in California, entrambi si chiederanno se sia giusto proseguire il loro rapporto sui precedenti presupposti.

Ma non si divideranno: quello che accadrà sarà invece l'avvio di nuove avventure, con Gary che accantonerà momentaneamente la recitazione e si darà al commercio, mentre verso la carriera da attrice sarà proprio Alana a dirigersi.

Così, vivranno esperienze singolari e indimenticabili, sempre uno vicino all'altra: incontreranno un celebre attore, un produttore di Hollywood, e altre figure di spicco locali. E se tra di loro nascerà finalmente la scintilla dell'amore, sarà soltanto il tempo a poterlo decidere

Interpreti e personaggi

Alana Haim: Alana Kane

Cooper Hoffman: Gary Valentine

Sean Penn: Jack Holden

Tom Waits: Rex Blau

Bradley Cooper: Jon Peters

Benny Safdie: Joel Wachs

Maya Rudolph: Gale

Skyler Gisondo: Lance

Mary Elizabeth Ellis: Anita

John Michael Higgins: Jerry Frick

Joseph Cross: Matthew

John C. Reilly: Fred Gwynne

Emma Dumont: Brenda

Christine Ebersole: Lucy Doolittle

Harriet Sansom Harris: Mary Grady

Licorice Pizza: Alana Haim e Sean Penn in una scena del film

Recensione e Trailer

Su Movieplayer potete leggere la nostra recensione di Licorice Pizza.

Licorice Pizza è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 90% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 90 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.2 su 10