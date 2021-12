Licorice Pizza: il padre di Leonardo DiCaprio ha recitato nel film

Il padre di Leonardo DiCaprio ha recitato in Licorice Pizza; secondo Paul Thomas Anderson, George DiCaprio era il volto perfetto per quel personaggio.

Come riportato da PEOPLE, George DiCaprio è entrato a far parte del cast di Licorice Pizza, che annovera anche i nomi di Cooper Hoffman, Haim's Alana Haim, Bradley Cooper, Sean Penn, Benny Safdie, Tom Waits e Maya Rudolph. A detta di Paul Thomas Anderson, il padre di Leonardo DiCaprio sarebbe stato davvero perfetto per interpretare il personaggio affidatogli - quello di un eccentrico venditore di letti ad acqua.

Paul Thomas Anderson ha raccontato al The New York Times: "Ho creato l'immagine di un tizio che possedeva un negozio di parrucche e che vendeva questi letti ad acqua. Non riuscivo assolutamente a metterci mano. Continuavo a dire: 'Chi conosco che assomiglia a questo tizio?'. E, come un fulmine, mi sono ricordato: 'Wow! Il padre di Leo assomiglia esattamente a questo personaggio'".

Paul Thomas Anderson ha proseguito: "Così l'ho rintracciato e gli ho chiesto se per caso era interessato a partecipare a un film. Ha detto: 'Certo'. Gli ho spiegato lo scenario e lui ha dichiarato: 'Sembra fantastico. Leo ti ha detto che avevo un'azienda di materassi ad acqua? Si chiamava Foggy Bottom'. E io gli ho subito risposto: 'Beh, sei l'uomo giusto per questo lavoro!'".

Leonardo DiCaprio porta spesso uno dei suoi genitori, papà George o mamma Irmelin, come suo accompagnatore alle premiazioni. George è stato fondamentale per la carriera hollywoodiana del figlio. L'attore ha ricordato ai SAG Foundation Awards che è stato suo padre a fargli conoscere i film con Robert De Niro.

Il protagonista di The Aviator ha ricordato: "Mio padre mi ha sempre detto: 'Vai là fuori, figliolo, e qualunque cosa tu faccia, non mi interessa se hai successo o no, basta che tu abbia una vita interessante'". L'attore ha anche detto a GQ nel 2011: "Mio padre è sempre stato un uragano con me".

George, inoltre, ha anche portato suo figlio a svariati concerti della controcultura, a cui avrebbero partecipato per tutta l'infanzia del giovane attore. "Il primo ricordo che ho è che ero a un concerto hippie con mio padre e la band non era ancora entrata in scena", ha detto una volta a Rolling Stone. "C'era un pubblico di centinaia di persone che cantava per la band, e mio padre mi portò sul palco - non so quanti anni avessi, probabilmente 3 o giù di lì - e io salii lassù e ballai il tip tap per centinaia di persone".

Proprio due giorni fa, Licorice Pizza è stato eletto Miglior Film del 2021 dalla National Board of Review.