Liberami dal nulla, Bruce Springsteen: "Un anti-biopic. Sono vecchio e nono mi importa più"

La vita di Bruce Springsteen durante la registrazione del suo album del 1982, Nebraska, viene esplorata in Liberami dal nulla e il rocker ha scherzato sul suo via libera al progetto.

Springsteen ha raccontato di aver approvato la realizzazione del film con protagonista la star di The Bear Jeremy Allen White, perché ormai è vecchio e non gli importa più nulla.

Bruce Springsteen ha detto sì all'anti-biopic

"Quello che ha portato avanti questo progetto è stato il fatto che credo avessimo un'idea molto specifica" ha esordito Bruce Springsteen "Scott [Cooper] aveva un'idea molto specifica, in particolare, su ciò che avremmo cercato di fare".

Bruce Springsteen e Jeremy Allen White sul set di Deliver Me From Nowhere

"Per mancanza di una parola migliore, era un anti-biopic" ha spiegato il cantante "Non è davvero un biopic, prende solo un paio d'anni della mia vita, quando avevo 31 e 32 anni, e li osserva davvero in un periodo in cui ho fatto quel particolare disco e in cui ho attraversato momenti difficili della mia vita. Sono vecchio e non me ne frega un c*** di quello che faccio ora".

L'emozione di Bruce Springsteen alla première di Liberami dal nulla

Bruce Springsteen ha assistito alla prima del film insieme alla sorella Pamela e non ha nascosto la propria emozione: "Ho potuto guardare il film con mia sorella, che ha un anno meno di me ed è una piccola bambina bionda nel film, anche se in realtà era una bimba con i capelli corti e castani" ha spiegato il Boss.

"Ma lei era seduta accanto a me, abbiamo guardato il film insieme e lei mi teneva la mano, e alla fine si è girata verso di me e mi ha detto: 'Non è meraviglioso che abbiamo questo?'" ha concluso il cantante.

Nel cast di Springsteen: Liberami dal Nulla, presentato al Telluride Film Festival, anche Scott Cooper, Jeremy Strong, Odessa Young e Stephen Graham.