Liam Hemsworth: Lindsay Lohan flirta con lui dopo la separazione da Miley Cyrus

Liam Hemsworth sta trascorrendo del tempo in Australia e Lindsay Lohan sembra interessata a incontrare il collega. dopo la fine del suo matrimonio con Miley Cyrus.

L'ex attrice ha infatti commentato su Instagram una foto condivisa da Chris Hemsworth, il fratello di Liam, che ritrae alcuni dei momenti di relax trascorsi insieme a tutta la famiglia. Lindsay Lohan ha quindi colto al volo l'occasione per scrivere online: "Perché non ci siamo incontrati a Sydney o Bondi?!".

I fan hanno quindi iniziato a chiedersi quali siano realmente le intenzioni dell'ex star di Mean Girl, ipotizzando un tentativo di stringere amicizia con gli Hemsworth o persino un possibile flirt con Liam, da poco tornato single.

Liam Hemsworth, nel frattempo, non ha ancora commentato pubblicamente la notizia del divorzio da Miley Cyrus, mentre la popstar ha condiviso online una nuova canzone intitolata Slide Away in cui sembra suggerire che la fine dell'amore sia stata causata dall'abitudine del marito di esagerare con l'alcol e persino l'abuso di sostanze stupefacenti, con un testo in cui dichiara che voleva un'esistenza tranquilla. Molti dei fan dell'attore, tuttavia, non sembrano aver accolto bene le parole del brano sottolineando che è proprio l'ex protagonista di Hannah Montana a essere stata spesso fotografata alle prese con una vita "eccessiva".