Lezioni di piano: ecco chi è il padre di Flora

Dopo il successo del film Lezioni di piano la regista Jane Campion decise di scrivere un libro per approfondire le storie dei suoi personaggi. L'identità del padre di Flora la conosciamo solo nel romanzo: era l'ex insegnante di Ada la protagonista del film interpretata da Holly Hunter.

Sono passati ventisei anni da quando Jane Campion fu la prima - e tuttora unica - regista donna a conquistare a Cannes la Palma d'Oro con il film Lezioni di piano. Molti dei film della regista neozelandese sono basati su opere letterarie e parlando con Repubblica del suo capolavoro disse: "anche se è un'opera originale ha una matrice letteraria. Sono stata ispirata dalla letteratura del Novecento, penso a Cime tempestose delle sorelle Brontë, quel tipo di letteratura. Volevo fare un film che fosse in quell'atmosfera". Subito dopo l'uscita del film la Campion sentì il bisogno di approfondire le storie di alcuni personaggi attraverso un romanzo.

La protagonista di Lezioni di Piano è Ada, una giovane donna che rifiuta di parlare da quando era bambina, la donna viene mandata dal padre in Nuova Zelanda con la figlioletta Flora, per raggiungere un marito che non ha mai conosciuto. Nel libro scritto con Kate Pullinger la regista decise di sviluppare la sottotrama dei protagonisti: ad esempio grazie al romanzo sappiamo che Flora è la figlia illegittima del precedente insegnante di pianoforte di Ada.

Dopo la nostra Lina Wertmüller per Pasqualino Settebellezze, Jane Campion è stata la seconda donna ad essere nominata per l'Academy Award per la migliore regia e la prima per un film in lingua inglese. Grazie a questo film Anna Paquin vinse il premio Oscar come miglior attrice non protagonista a soli dodici anni. Data la giovane non le fu permesso di guardare il film al momento della sua uscita a causa del suo contenuto sessuale. Non tutti hanno notato che Flora - il nome del personaggio di Ana Paquin - non viene mai nominato per tutto il film.