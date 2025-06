Let’s Play: lo studio di Il monologo della speziale realizzerà l'anime di uno dei Webtoon più letti

Dopo anni di attesa, i fan di Let's Play hanno finalmente un motivo per festeggiare: l'amato webtoon di Leeanne M. Krecic riceverà ufficialmente un adattamento anime.

Dopo anni di attesa, Let's Play, celebre webtoon firmato da Leeanne M. Krecic, fa finalmente il salto nel mondo dell'animazione. L'anime, atteso per il 2025, sarà diretto da Daiki Tomiyasu e scritto da Aya Matsui. Una storia che mescola gaming, vulnerabilità e slow-burn romance, con la voce di Kana Hanazawa nei panni della timida ma determinata protagonista, Sam.

Let's Play: Il webtoon cult diventa anime

Dai pannelli verticali di Webtoon agli schermi animati, Let's Play si prepara a conquistare un pubblico ancora più vasto. La notizia è finalmente ufficiale: il webcomic di Leeanne M. Krecic, amatissimo dal 2016, avrà una serie anime nel 2025, prodotta da OLM, lo studio dietro Il monologo della speziale. L'adattamento è una delle mosse più ambiziose per portare un webtoon occidentale nel regno dell'animazione giapponese, e sembra avere tutte le carte in regola per riuscirci. Alla regia troviamo Daiki Tomiyasu (Pokémon Sun & Moon), mentre la sceneggiatura è firmata da Aya Matsui (Marmalade Boy), una combinazione che promette di mantenere il cuore romantico della serie, arricchendolo di ritmo e leggerezza.

La storia ruota attorno a Sam, sviluppatrice di videogiochi che si ritrova a dover gestire un doppio colpo basso: la recensione distruttiva del suo gioco da parte di un famoso streamer e... la scoperta che questo vive proprio accanto a lei. Un plot da commedia romantica moderna, con spunti sul disagio sociale, le insicurezze interiori e le relazioni costruite (o distrutte) attraverso gli schermi.

A firmare i character design sarà Ebimo, il cui tratto elegante e dinamico ben si sposa con la palette accesa e l'estetica da cultura pop del fumetto originale. Ma il vero colpo di scena è nel casting vocale: a prestare la voce a Sam sarà Kana Hanazawa, già apprezzata per il ruolo di Mitsuri in Demon Slayer, scelta che promette una resa intensa e sfumata del personaggio. La serie debutterà in anteprima mondiale il 3 luglio 2025 durante l'Anime Expo, alla presenza della stessa Krecic e dello staff creativo, mentre la distribuzione ufficiale globale è affidata a Crunchyroll.

La trasformazione di Let's Play da webtoon virale ad anime sembra seguire una scia ormai tracciata da titoli come Lore Olympus o Tower of God e ovviamente Solo Leveling, ma con un'identità tutta sua: quella di una protagonista introversa, vulnerabile ma tenace, che combatte le sue battaglie con mouse e tastiera. Se il teaser diffuso è indicativo, lo sbarco sul piccolo schermo promette di essere un "level up" memorabile.