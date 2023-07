L'estate nei tuoi occhi, il trailer italiano della seconda stagione disponibile dal 14 luglio

Sulle note di Back to December (Taylor's Version), dall'album di prossima uscita Speak Now (Taylor's Version) di Taylor Swift, scorre il trailer italiano della seconda stagione di L'estate nei tuoi occhi, che approderà su Prime Video con tre episodi venerdì 14 luglio, con nuovi episodi ogni settimana fino al finale di stagione venerdì 18 agosto.

Cosa accade nella seconda stagione de L'estate dei tuoi occhi?

Un tempo Belly era solita contare i giorni che la separavano dal ritorno a Cousins ​​Beach, ma con Conrad e Jeremiah che continuano a litigare per il suo amore e il ritorno del cancro di Susannah, non è sicura che l'estate sarà più la stessa. Quando un visitatore inaspettato minaccia il futuro dell'amata casa di Susannah, Belly dovrà riunire la banda e decidere una volta per tutte dove andrà il suo cuore.

Al timone della seconda stagione de L'estate nei tuoi occhi troviamo le showrunner Han e Sarah Kucserka. Han, Kucserka, Karen Rosenfelt e Gabrielle Stanton sono anche produttrici esecutive insieme a Hope Hartman, Mads Hansen e Paul Lee per wiip. La serie è una co-produzione Amazon Studios e wiip.

Jenny Han è l'autrice delle serie di libri Tutte le volte che ho scritto ti amo e L'estate nei tuoi occhi che hanno scalato la classifica dei Best-Seller del New York Times. Le sue opere sono state pubblicate in più di 30 lingue. Per il piccolo schermo ha co-creato due nuove serie basate su questi libri - la serie Prime Video L'estate nei tuoi occhi, di cui è executive producer e co-showrunner - e la serie Netflix XO, Kitty, uno spin-off dell'universo di To All the Boys, di cui è executive producer e co-showrunner. È stata inoltre executive producer dei 3 film Netflix della trilogia To All the Boys.