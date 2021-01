L'estate in cui imparammo a volare: Katherine Heigl nel trailer della serie Netflix

Katherine Heigl nel trailer della serie Netflix L'estate in cui imparammo a volare, storia di un'amicizia al femminile durata 30 anni.

Netflix ha diffuso il trailer di L'estate in cui imparammo a volare (Firefly Lane), serie tv interpretata e prodotta da Katherine Heigl disponibile dal 3 febbraio. Nel cast anche Sarah Chalke.

Katherine Heigl, ex star di Grey's Anatomy, è interprete e produttrice dell'adattamento del best-seller di Kristin Hannah, Firefly Lane. La Heigl interpreta Tully Hurt nella serie in 10 episodi prodotta da Netflix. La piattaforma streaming anticipa la natura del ruolo di Tully, forza della natura che si sta ancora riprendendo dalle ferite di un'infanzia traumatica accudita dalla migliore amica Kate (Sarah Chalke) con cui condivide un fortissimo legame che durerà per quarant'anni.

Maggie Friedman è sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie tv che sarà diretta da Peter O'Fallon. Anche la scrittrice Kristin Hannah ha contribuito alla produzione dello show che vede nel cast anche Ben Lawson, Beau Garrett, Yael Yurman, Ali Skovbye, Patrick Sabongui, Chelah Horsdal, Brendan Taylor, Jon Ecker, Brandon Jay McLaren e Jenna Rosenow.