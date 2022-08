Lessons in Chemistry, le prime immagini dalla serie di Apple TV+ con Brie Larson

Vi manca vedere Brie Larson sullo schermo? Nel 2023 l'attrice sarà anche in tv grazie alla serie di Apple TV+ Lessons in Chemistry, e nelle ultime ore ci sono anche state mostrate le prime immagini dallo show.

Non si può essere supereroi 24 ore su 24 quando si è Brie Larson: l'attrice Premio Oscar tornerà presto nei panni di Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel in the Marvels (e l'abbiamo vista per qualche secondo anche in Ms. Marvel), ma sono diversi i progetti cinematografici e televisivi a cui sta prendendo o prenderà parte nei prossimi mesi.

Tra questi figurano, ovviamente, anche il decimo capitolo della saga di Fast and Furious, Fast X, e la serie tv di cui vi parliamo oggi, Lessons in Chemistry, basata sull'omonimo romanzo di Bonnie Garmus, nella quale l'attrice recita al fianco di Lewis Pullman (Top Gun: Maverick) cui vediamo oggi le prime immagini.

Come riporta The Wrap, nello show ambientato negli anni '50, di cui Larson è anche produttrice, l'attrice interpreta "Elizabeth Zott, una donna che sogna di diventare una scienziata. Ma quando Elizabeth rimane incinta, il laboratorio per cui lavora la licenzia, e lei rimane da sola, lasciata a sognare in una società che dà valore alle donne solo come madri e casalinghe.

Ma Elizabeth mette a frutto la sua creatività, e accetta un lavoro come presentatrice di un programma di cucina dove si prefigge di insegnare a una nazione di casalinghe ignorate - e gli uomini che tutto ad un tratto iniziano ad ascoltare - molto più che delle semplici ricette. Il tutto, senza mai dimenticarsi del suo vero amore: la scienza".

E facendo un giro su Twitter si trovano anche degli scatti dal set di Larson in costume di scena.

Tra le altre star di Lessons in Chemistry, che debutterà nel 2023 su Apple TV+, troviamo anche Aja Naomi King, Patrick Walker, Stephanie Koenig, Thomas Mann, Beau Bridges e Kevin Sussman.