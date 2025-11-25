L'esorcista: Scarlett Johansson sarà la star del nuovo film della saga horror

Blumhouse-Atomic Monster produrrà il prossimo lungometraggio a cui sta lavorando Mike Flanagan e il cast sta iniziando a essere delineato.

Scarlett Johansson sarà la protagonista del prossimo capitolo della saga horror L'esorcista che sarà prodotto da Blumhouse - Atomic Monster.

A occuparsi dello sviluppo del progetto è Mike Flanagan, regista e sceneggiatore che ha portato al successo Hill House e gli adattamenti cinematografici di IT.

Il ritorno dell'horro L'esorcista

Il filmmaker, annunciando l'arrivo dell'attrice nel cast, ha dichiarato: "Scarlett Johansson è un'attrice brillante le cui performance coinvolgenti sembrano sempre con i piedi per terra e realistiche, dai film di genere ai blockbuster estivi, e non potrei essere più felice nell'averla nel cast di questo film de L'esorcista".

Il franchise horror tornerà sugli schermi dopo il film L'Esorcista - Il credente, uscito nelle sale nel 2023 e fermatosi a 136.2 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

David Gordon Green, dopo i risultati al di sotto delle aspettative, ha deciso di non essere coinvolto nel prossimo lungometraggio.

Il team al lavoro sul film

Scarlett Johansson, dopo aver incontrato i produttori e Flanagan, ha accettato un ruolo da protagonista, avendo inoltre trovato il modo di organizzare nel migliore dei modi i propri impegni per poter dare la priorità all'horror.

Il prossimo film non sarà un sequel del lungometraggio del 2023 e proporrà una storia totalmente nuova ambientata nello stesso universo.

Flanagan, oltre a essere regista e sceneggiatore, sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua Red Room Pictures.

Il filmmaker, parlando del progetto, ha promesso di rinvigorire la saga horror cult spiegando: "Ho sempre pensato che non valesse la pena entrare in un franchise così monolitico a meno che non ci fosse qualcosa di nuovo da offrire".

Sarà quindi interessante scoprire i risultati del lavoro compiuto da Mike Flanagan per rivisitare l classico horror del 1973 di William Friedkin, di cui alcuni anni fa erano emersi dei video inediti.