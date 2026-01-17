L'Esorcista di Mike Flanagan: il film con Scarlett Johansson ha una data di uscita

Universal ha stravolto il reboot de L'esorcista affidando il progetto a Mike Flanagan e coinvolgendo la star Scarlett Johansson. Il film, che si preannuncia come una "versione radicale" del classico horror ha ora una data di uscita ufficiale. The Exorcist: Martyrs, così dovrebbe intitolarsi secondo le prime anticipazioni, uscirà negli USA il 12 marzo 2027.

Slitta così di un anno la data di uscita della pellicola, inizialmente fissata per il marzo 2026. Prodotto da Blumhouse-Atomic Monster e Morgan Creek, il film si è accaparrato uno slot molto appetibile, privo - per adesso - di forti concorrenti. Tutto pur di rimediare al flop de L'Esorcista - Il credente, diretto nel 2023 da Davis Gordon Green.

Scarlett Johansson sul red carpet di Cannes

Che cosa sappiamo finora del nuovo reboot al femminile de L'esorcista?

Blumhouse ha confermato la fiducia a Mike Flanagan dopo serie di successo come La caduta della casa degli Usher, Midnight Mass e Hill House e dopo film come Doctor Sleep e The Life of Chuck.

Da quanto sappiamo per il momento, Scarlett Johansson sarà la protagonista in un ruolo inedito che poco ha a che fare con la storia originale. Al suo fianco il giovanissimo interprete di Hamnet Jacobi Jupe.

Flanagan darà un taglio netto rispetto al franchise originale concentrandosi su una storia interamente scritta e prodotta da lui.

Nel 2021, la Universal ha speso la sbalorditiva cifra di 400 milioni di dollari per acquistare i diritti per una nuova trilogia de L'esorcista, come ricorda Variety. L'Esorcista - Il credente ne ha incassati 136 al botteghino globale, un risultato insoddisfacente a detta anche della critica che ha spinto Universal e Blumhouse a cambiare strada. Il film di Flanagan sarà ambientato nello stesso universo del film del 1973, ma avrà una storia completamente diversa da Il credente e non sarà un sequel diretto.