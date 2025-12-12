L'Esorcista: svelati il ruolo di Scarlett Johansson e il titolo "da incubo" del reboot

Mike Flanagan ha intenzione di dare un taglio netto col passato, a giudicare dalle prime anticipazioni sul nuovo reboot de L'esorcista. Così indicherebbero il titolo ufficiale del film e il personaggio affidato a Scarlett Jonahsson, secondo le prime indiscrezioni diffuse da World of Reel.

The Exorcist: Martyrs - così è indicato nelle liste dei film di prossima produzione per gli addetti ai lavori - entrerà in lavorazione il 23 febbraio. Scarlett Johansson, star del film, dovrebbe vestire i panni di una "detective di provincia alle prime armi che si trova a indagare su un caso di un'oscurità inconcepibile".

Come anticipato, il film prodotto da Blumhouse non sarà in alcun modo collegato ai precedenti capitoli e segnerà una nuova ripartenza per la saga inaugurata dal capitolo originale di William Friedkin.

Scarlett Johansson sorridente di fronte ai fotografi al Festival di Cannes

Blumhouse riuscirà a rilanciare il franchise horror di culto?

La compagnia di Jason Blum ha ingaggiato Mike Flanagan, dandogli "totale libertà creativa", dopo il flop del primo reboot diretto da David Gordon Green, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione de L'esorcista - Il credente.

Dopo l'insuccesso, che ha seguito la fortunata trilogia reboot di Halloween, Green ha abbandonato il franchise ed è tornato ai film indie. Blumhouse, che da contratti possiede i diritti per altri due reboot, ha deciso di affidare il progetto nelle mani di Mike Flanagan sperando in miglior fortuna.

Dopo il successo del primo film, diretto da William Friedkin nel 1973, ritenuto unanimemente un capolavoro della storia del cinema, sono seguiti altri cinque capitoli che non sono entrati nelle grazie della critica. L'esorcista III, uscito nel 1990, si è guadagnato un seguito di appassionati divenendo un cult, ma gli altri film sono stati tutti stroncati. Chissà se Mike Flanagan riuscirà a infrangere la "maledizione".