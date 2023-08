L'esorcista, Jason Blum e David Gordon Green ricordano il regista William Friedkin

Jason Blum e David Gordon Green, produttore e regista della prossima trilogia basata sul classico horror L'esorcista, hanno ricordato il regista del film dopo la scomparsa annunciata ieri. William Friedkin è morto all'età di 87 anni nella sua abitazione di Bel Air.

"Sono personalmente in debito con William Friedkin e rattristato per la sua perdita. Più di ogni altro regista ha cambiato sia il modo in cui i registi si avvicinavano ai film dell'orrore sia la percezione dei film dell'orrore nella cultura più ampia. Siamo profondamente rattristati nell'apprendere della sua scomparsa e profondamente grati per il lavoro che si è lasciato alle spalle" ha dichiarato Jason Blum.

David Gordon Green, regista della prossima trilogia Universal, ha aggiunto:"William Friedkin è stato un'ispirazione per me. Sono rattristato che la nostra comunità abbia perso un artista brillante. L'esorcista è uno dei film più belli mai realizzati, insieme a Il braccio violento della legge, Il salario della paura e tanti altri. Il suo lavoro audace e visionario influenzerà per sempre i cineasti".

La causa della morte di Friedkin non è stata rivelata. Con l'horror L'esorcista, interpretato da Ellen Burstyn, Max von Sydow e Linda Blair, Friedkin ha raccontato la storia di Chris MacNeil (Burstyn), una madre che cerca l'aiuto dei sacerdoti quando la figlia adolescente Regan (Blair) viene posseduta da un'entità misteriosa.