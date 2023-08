William Friedkin è morto: il regista del cult L'esorcista aveva 87 anni

William Friedkin è morto all'età di 87 anni, il regista del film cult L'esorcista ha perso la vita nella giornata di oggi, 7 agosto 2023, nella città di Los Angeles.

La sua morte è stata confermata dal rettore della Chapman University, Stephen Galloway, un amico di Sherry Lansing, moglie del filmmaker.

Uno dei maestri del cinema

L'ultimo film diretto da William Friedkin, The Caine Mutiny Court-Martial, ha come protagonista Kiefer Sutherland e sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Insieme a Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola e Hal Ashby, il regista aveva iniziato a ottenere i primi successi negli anni '70, lavorando per televisione e film di genere documentario.

Il filmmaker ha iniziato a lavorare dietro la macchina da presa a Chicago, occupandosi di circa 2000 show e progetti di vario genere. Successivamente ha firmato un episodio di Alfred Hitchcock Presents e Good Times, con star Sonny e Cher.

Il cinema di William Friedkin: il lato oscuro dell'America in 5 film cult

Dopo il successo ottenuto con Il braccio violento della legge, che ha conquistato numerosi Oscar tra cui quello come Miglior Film, regista e attore per la performance di Gene Hackman, Friedkin ha diretto L'esorcista, in grado di ottenere ben 500 milioni in tutto il mondo e diventato negli anni un vero e proprio cult del cinema horror.

Tra i suoi successivi progetti ci sono To Live and Die in L. A. e il ritorno alla tv con Tales from the Crypt, The Twilight Zone, e Space Quest.

Dopo il matrimonio con Sherry Lansing, avvenuto nel 1991, è tornato alla regia di numerosi film, tra cui The Hunted, Bug, Killer Joe, e ha firmato puntate di CSI .