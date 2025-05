L’Eredità: una debuttante arriva alla Ghigliottina nella puntata del 14 maggio 2025

Nella puntata di mercoledì 14 maggio 2025 de L'Eredità, il conduttore Marco Liorni ha salutato il campione Marco. Conosciamo il primo debuttante, ossia Anio di Livorno, è un anestesista. Partecipa anche Martina di Torino, dottoranda in Scienze Chimiche. E poi, gioca Gianluca di Piacenza, disegnatore meccanico, iscritto al programma dalla moglie. Altra debuttante è Laura, psicoterapeuta di Palermo.

La puntata di mercoledì 14 maggio 2025 de L'Eredità

Hanno inizio i giochi nella puntata del 14 maggio 2025 de L'Eredità, e in particolare il primo, il C'è o non c'è. Durante questo gioco, ad andare a rischio eliminazione sono Veronica e i debuttanti Anio e Gianluca. Il campione Marco opta per una prima sfida tra Anio e Gianluca. È Anio il concorrente che deve lasciare il programma. Il secondo gioco, il Chi come cosa, porta in rosso lo spicchio di Veronica. La sfida è con Laura, la quale riesce a vincere e prosegue la puntata.

È il momento tanto atteso, ovvero quello delle date con le Professoresse Greta e Linda: 1957, 1979, 1997, 2016. Laura va in sfida con Martina e vince anche questa volta. Arriva La Scossa con la Professoressa Linda e si parla di cartomanzia, nello specifico della carta del re di cuori, indica dove una persona incontrerà la sua futura dolce metà. A prendere La Scossa è Gianluca, e abbiamo modo di vedere una sfida ai 60 secondi tra lui e Marco.

Il finale della puntata

I concorrenti al Triello sono: Biancamaria, Marco e Laura. Biancamaria va ai 100 secondi con la debuttante Laura. Ed è proprio la debuttante a vincere la puntata e si siede al tavolo Ghigliottina. Il montepremi di partenza è 185.000 euro, infine arriva ad un valore di 23.125 euro. Ecco le parole indizio:

Creta

Luca

Rana

Tifoso

Testa

La campionessa Laura scrive "statua", ma la parola vincente era "toro".