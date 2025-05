L’Eredità: il nuovo campione, la Ghigliottina del 13 maggio 2025

Tutta l'energia dei giochi ci coinvolge anche nella puntata del 13 maggio 2025 de L'Eredità. Vediamo il conduttore Marco Liorni salutare la campionessa Biancamaria e presentare i debuttanti. In questa puntata, gioca Daniela di Cosenza, funzionario amministrativo, amante degli animali. Debutta anche Massimiliano, informatore medico della provincia di Pesaro e Urbino. E poi, conosciamo Martina della provincia di Ancona, studia Filologia. Altro concorrente è Marco della provincia di Salerno, vive a Milano ed è un analista.

La puntata di martedì 13 maggio 2025 de L'Eredità

La puntata entra nel vivo con il primo gioco, il C'è o non c'è. Tra i concorrenti in rosso, la campionessa Biancamaria decide di mandare in sfida Marco e Daniela. Quest'ultima deve cedere il passo e il montepremi, lasciando lo studio. Il secondo gioco, ovvero il Chi come cosa, ci porta idealmente a viaggiare per il mondo. Il debuttante Massimiliano va a rischio eliminazione, sceglie di sfidare Shuela e prosegue il programma.

Le date, annunciate dalle Professoresse Linda e Greta, sono: 1955, 1970, 1987, 2006. Assistiamo ad una sfida tra Veronica e Martina, vinta da Veronica. L'argomento de La Scossa con la Professoressa Greta è il gergo di Internet, in particolare gli acronimi più diffusi. E tra questi, uno si può usare per dichiarare il proprio interesse a qualcuno. Nessun concorrente prende La Scossa e si va a quella flash, che riguarda i Paesi più felici al mondo. È Marco a prendere La Scossa, assistiamo quindi alla sua sfida con Massimiliano.

Verso il finale della puntata: ecco chi è il nuovo campione

I concorrenti che gareggiano al Triello sono: Biancamaria, Veronica e Marco. Biancamaria va ai 100 secondi con il debuttante Marco. Ad arrivare alla Ghigliottina è Marco, che aspira al montepremi di 180.000 euro, poi sceso a 22.500 euro. Ecco le parole indizio:

Impronta

Cattivo

Assoluto

Andare

Cos'è?

Il campione scrive "stato", però la parola corretta era "genio".