L’Eredità in prima serata su Rai 1: ospiti e campioni della doppia puntata Sfida tra Giganti

Una doppia puntata speciale per L'Eredità e per Marco Liorni, che si prepara ad accogliere su Rai 1, stasera e domani alle 21:30, ospiti e vecchi campioni nella Sfida tra Giganti

In attesa di Sanremo, l'ammiraglia RAI dedica due prime serate a uno dei suoi quiz show più amati e longevi. Stasera e domani su Rai 1 andrà in onda L'Eredità nella versione speciale della Sfida tra Giganti.

Alla conduzione del programma, come nella sua versione quotidiana, ci sarà Marco Liorni, che guiderà il pubblico in quello che si trasformerà anche in un festeggiamento per i 20 anni de La ghigliottina, il gioco più popolare dello show.

L'Eredità: gli ospiti dei due speciali in prima serata

Marco Liorni a L'Eredità

Non potrebbe essere un evento speciale senza ospiti d'onore, e infatti stasera, in questo venerdì 20 febbraio, a L'Eredità - Sfida tra Giganti ci saranno anche Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò e Paolo Vallesi.

Nella seconda e ultima puntata, sabato 21 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, ci saranno Andrea Delogu, Sergio Friscia, Max Tortora ed Edoardo Leo.

Come di consueto, ci saranno anche le Professoresse: la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani, figure ormai centrali del quiz show, molto amate dal pubblico.

I campioni che si sfideranno nella Sfida tra Giganti

L'ex campione Daniele Alesini

I protagonisti veri della Sfida tra Giganti non sono però gli ospiti VIP ma sei ex campioni che hanno lasciato il segno nello show di Rai 1. Ecco chi sono:

Guido Gagliardi , concorrente che nel corso della sua straordinaria avventura a "L'Eredità" ha accumulato una vincita complessiva di circa 316.250 euro

Martina Crocchia , campionessa amatissima dal pubblico per determinazione, lucidità, preparazione e carisma, che ha totalizzato una vincita di 158.125 euro

Giacomo Candoni , giovane campione vicentino dell'edizione 2023, che ha conquistato tutti con la sua spontaneità, affabilità e intelligenza, arrivando ad accumulare un montepremi di 188.750 euro

Daniele Alesini , medico oncologo e protagonista dell'edizione 2024, che ha dimostrato grande sangue freddo e capacità strategica, totalizzando un impressionante montepremi di 285.000 euro

Christian Giordano , rimasto in gara per ventisette puntate, conquistando un montepremi complessivo di 310.625 euro

Gabriele Paolini, tra i volti più amati della stagione 2025, che con trentatré puntate da campione ha accumulato circa 300.000 euro, stabilendo un vero e proprio record per l'edizione e diventando uno dei concorrenti più popolari degli ultimi anni

Chi di loro arriverà a giocarsi la Superghigliottina?

Come e dove seguire la Sfida tra Giganti in streaming

L'Eredità - Sfida tra Giganti andrà in onda in chiaro su Rai 1 ma sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sarà possibile seguire il programma in contemporanea con la TV, a partire dalle 21:30, oppure on demand nei giorni successi grazie alla funzione RePlay.