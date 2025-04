L'Eredità: la parola della Ghigliottina, cos’è successo nella puntata dell’11 aprile 2025

La puntata dell'11 aprile 2025 de L'Eredità è iniziata con il saluto del conduttore Marco Liorni al campione Gabriele, soprannominato "Mister 300.000 euro" per il suo montepremi. Abbiamo modo di rivedere il momento della vittoria di Gabriele. Subito dopo, conosciamo la prima debuttante. Si tratta di Chiara di Roma, quadro in un'azienda di trasporti, dove si occupa di comunicazione e marketing, e vorrebbe aprire un bistrot. Altra debuttante è Stefania della provincia di Bari, quadro direttivo. Giocano anche Alessio della provincia di Avellino, che studia management, e Milena della provincia di Nuoro, in cerca di lavoro.

Marco B., Alessio e Milena sono i tre candidati alla prima sfida nel corso del gioco C'è o non c'è. Il campione Gabriele sceglie i debuttanti Alessio e Milena, che si sfidano. È Alessio a vincere la sfida. La puntata prosegue con il secondo gioco, ovvero il Chi, come, cosa. Stefania fa il secondo errore, va in rosso e sfida Alessio, che lascia il gioco e cede il montepremi a Stefania. Le Professoresse Linda e Greta, annunciate da Alessio, presentano le date: 1956, 1971, 1988, 2002. Dopo il suo secondo errore, Marco B. decide di sfidare Stefania, la quale non riesce a superare la sfida.

L'Eredità: è il momento de La Scossa, scopriamo la parola della Ghigliottina

Quando i concorrenti restano in quattro, è il momento de La Scossa. In questa puntata, è raccontata da Greta. Si parla delle clausole dei contratti calcistici, in particolare di quella di Leo Messi. Chiara prende La Scossa e opta per una sfida contro Marco B., il quale deve lasciare il programma. Gabriele, Marco e Chiara vanno al Triello.

Al gioco successivo, ossia i 100 secondi, ci sono Gabriele e Marco. Si ripete uno scenario già visto nella scorsa puntata, con gli stessi concorrenti che gareggiano per la Ghigliottina. È Gabriele a vincere la puntata, gioca alla Ghigliottina per un montepremi da 195.000 euro. Il campione dimezza e il montepremi scende a 12.188 euro. Le parole indizio sono:

Paradiso

Avere

Cultura

Figlio

Incidente

Gabriele scrive la parola "imprevisto", ma quella vincente è "colpa".