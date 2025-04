L'Eredità: la parola della Ghigliottina, quanto ha vinto il campione nella puntata del 10 aprile 2025

Nel corso della puntata del 10 aprile 2025 de L'Eredità, abbiamo seguito vari giochi in compagnia del conduttore Marco Liorni, dei concorrenti e delle Professoresse. Come di consueto, a inizio puntata il conduttore saluta il campione, che in questo caso è Marco. Poi, presenta gli sfidanti, tra cui Sara della provincia di Bologna, studia Giurisprudenza. Il secondo sfidante della puntata è Andrea di Livorno, insegna danza sportiva. Gioca anche Micol, make-up artist di Torino, con tante passioni. Infine, conosciamo Marco B., avvocato di Aprilia, che tiene anche dei corsi.

Il primo gioco è il C'è o non c'è, e tra i concorrenti in rosso, il campione Marco sceglie di mandare in sfida i debuttanti Sara e Andrea. È quest'ultimo a lasciare il gioco e il montepremi a Sara. Si va avanti con il secondo gioco, il Chi, come, cosa. Sara torna in sfida, questa volta con Micol, la quale riesce a battere la sua avversaria. Le Professoresse portano le date, e si gioca con: 1952, 1975, 1994, 2014. Enrico sbaglia due volte nel corso del gioco e va in rosso. Decide quindi di sfidare Marco B., che prosegue la puntata.

La Scossa e la vittoria nella puntata del 10 aprile 2025 de L'Eredità

Arriva il momento de La Scossa e si parla della pianta da tenere in casa per prevenire gli incubi e migliorare l'autostima. La pianta in questione è il timo ed è Gabriele a prendere La Scossa e a vincere la sfida contro Micol. Al Triello ritroviamo il campione Marco, il debuttante Marco B. e Gabriele.

Marco e Gabriele giocano ai 100 secondi, e allo scadere del tempo Gabriele tiene la mano di gioco, per cui è lui a vincere la puntata. Va alla Ghigliottina per un montepremi di 200.000 euro e dimezza alcune volte. Vediamo quali sono le 5 parole indizio:

Tratto

Felice

Fatto

Punto

Stati

La parola scritta da Gabriele è la stessa di quella contenuta nella busta svelata da Marco Liorni, si tratta di "unione". Il campione Gabriele vince 25.000 euro e il suo montepremi personale a L'Eredità sale a 300.000 euro.