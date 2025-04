L'Eredità: la parola della Ghigliottina, cosa è successo nella puntata del 2 aprile 2025

Nella nuova puntata de L'Eredità, quella del 2 aprile 2025, il campione in carica ha dovuto lasciare il posto alla sfidante Ida: è stata lei infatti a sedersi al tavolo dell'atteso gioco finale. Scopriamo cosa è successo.

Marco Liorni saluta il nuovo campione Christian, impiegato di Firenze ed esperto di Muay thai. Conosciamo gli sfidanti, la prima è Elisa, architetto di Roma, ma vive a Milano. Altro debuttante è Tommaso di Prato, un ingegnere delle telecomunicazioni. Poi c'è Gioele, studente di matematica della provincia di Napoli, dice di amare questa materia perché: "Coniuga l'astrattismo alle cose concrete". Infine, viene presentata Stefania, un'imprenditrice di Reggio Calabria, che si occupa di coltivare frutti tropicali.

Inizia il gioco a L'Eredità: ecco la puntata del 2 aprile 2025

Parte il primo gioco, ovvero il C'è o non c'è, che determina quali sono i candidati alla sfida: Ida, che ha già provato l'ebbrezza della Ghigliottina, e i debuttanti Elisa e Tommaso. Il campione Christian decide di far sfidare i due debuttanti, a quel punto è Elisa a perdere la sfida, che dura davvero molto poco. Infatti, la seconda definizione toccata ad Elisa, riferita al giornalista Rai Francesco Giorgino, la blocca e finisce il tempo.

Il gioco del Chi, come, cosa porta in rosso Stefania, che decide di sfidare un altro debuttante, ovvero Tommaso, che avendo vinto la sfida precedente ha l'eredità più alta rispetto agli altri. Tommaso la spunta anche in questo caso e, dopo il gioco delle date, va a rischio sfida e batte Gioele. La puntata prosegue ed è Ida a prendere La scossa e decide di sfidare il campione, che deve lasciare il gioco e il montepremi a Ida.

La parola della Ghigliottina

Al Triello vanno Gabriele, soprannominato "Mister 275.000 euro" (il totale delle sue vincite), Ida e il debuttante Tommaso, che è riuscito a vincere ben 3 sfide. Ritroviamo Gabriele nella puntata successiva, mentre Ida e Tommaso vanno ai 100 secondi. A sedersi al tavolo della Ghigliottina è ancora una volta Ida. Le parole sono:

Motore

Cambiare

Uomo

Opinione

Buon

Ida scrive "futuro", però la parola corretta è "partito".