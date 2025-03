L'Eredità, Gabriele indovina la Ghigliottina e porta a casa un bottino da record

Puntata di grandi vittorie a L'Eredità, il programma preserale di Rai Uno condotto da Marco Liorni. Nella putata di ieri infatti, Gabriele è riuscito a vincere ben 200mila euro alla Ghigliottina.

Già vincitore di 75mila euro, il concorrente ha scoperto di aver sbancato grazie alla reazione del pubblico in studio.

Il verdetto della vittoria

Marco Liorni a L'Eredità

Il conduttore infatti, ha consegnato al campione un cartoncino con la parola gancio della Ghigliottina e gli ha detto non guardarlo e non mostrarlo al pubblico fino al suo via. "Adesso, quando la girerai, sai i calci di rigore? Che se il pubblico esulta significa che è gol, altrimenti che non ha segnato", ha continuato Liorni, il quale ha poi aggiunto che "Se la parola è quella io credo che sentirai qui un'esplosione di gioia, altrimenti domani è un altro giorno e ci si riprova".

Dopo lunghissimi secondi, vedendo dunque la reazione di entusiasmo in studio, il concorrente ha avuto la conferma della vittoria.

Gabriele indovina la parola gancio e vince alla Ghigliottina

La prima locandina dell' Eredità con Carlo Conti

Gabriele ha vinto alla Ghigliottina, indovinando al primo colpo la parola gancio tra "dare", "palla", "ora", "orchestra", "stradale".

Riflettendo sulle parole da legare, Gabriele ha scritto sul cartoncino "buca", mentre spiegava il suo ragionamento alla base della scelta. Il conduttore ha confermato che, in effetti, sembrava che così le parole legassero. In seguito Liorni si è alzato ed è andato a fianco a Gabriele: "Sei sempre stato un concorrente straordinario, questa è la quattordicesima puntata, hai già preso una volta l'ultima parola vincendo 75mila euro e adesso stai giocando per 200mila euro". A quel punto, gli ha consegnato il cartoncino contenente la risposta esatta, chiedendogli appunto di mostrarlo al pubblico quando il conduttore gli avrebbe dato il via.

Alla fine la parola misteriosa era proprio quella: "buca". Gabriele tornerà anche nella prossima puntata, con già 275mila euro totali vinti al gioco de L'Eredità.