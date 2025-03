L'Eredità, nella puntata del 24 marzo torna un gioco amatissimo che ha fatto la storia dello show

Lo aveva annunciato nella puntata di ieri Marco Liorni, ma senza entrare nel dettaglio. Ora sappiamo che cos'è la novità a cui aveva fatto riferimento mentre dava appuntamento a stasera.

Più che di una novità, si tratta in realtà di un ritorno: a partire da oggi, lunedì 24 marzo, a L'Eredità ritroveremo il gioco della Scossa.

La nuova Scossa: cos'è e come cambia

Marco Liorni a L'Eredità

Il gioco della Scossa manca da ben nove anni dal programma, e ne era una simbolo; insieme alla Ghigliottina infatti, la Scossa era il gioco che caratterizzava il game show non ché uno dei più popolari.

Si trattava di un momento in cui il concorrente, posto davanti una domanda con nove risposte alternative, doveva indicare le alternative sbagliate. Chi invece indicava la risposta giusta sbagliava e prendeva, metaforicamente, la scossa.

Il ritorno a L'Eredità sarà in versione aggiornata, rivisto dopo le polemiche che l'avevano accompagnata in passato. Non ci sarà infatti il balletto di accompagnamento, che era stato proprio il motivo principale di uno scontro tra l'allora conduttore Amadeus e la dirigenza Rai.

La Scossa sostituirà il segmento de I Paroloni.

Lo scontro Rai-Amadeus

Amadeus

Nel gennaio 2004 la presidente della Rai Lucia Annunziata si pronunciò sul programma, in particolare sullo stacchetto che accompagnava il momento della scossa. La Annunziata lo riteneva poco adatto alla fascia oraria di messa in onda; ad eseguirlo, c'era Giovanna Civitillo. Amadeus, che oltre a essere conduttore era anche compagno della Civitillo, difese la trasmissione, a costo di non rinnovare il suo contratto.

Poi le due parti si chiarirono e la Scossa rimase nel programma fino alla stagione 2016-2017, quando fu eliminato durante la conduzione in staffetta Fabrizio Frizzi-Carlo Conti.

L'appuntamento con L'Eredità è tutti i giorni alle 18.45 su Rai Uno.