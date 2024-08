Reazione a Catena, Pino Insegno e il crollo Auditel ad agosto. Il confronto con Marco Liorni

Ascolti in picchiata per il preserale di Rai1 rispetto al 2023, quando al timone c'era Marco Liorni. Dal 19 giugno al 28 agosto, circa 3.5 punti di share medio in meno.

L'estate sta finendo, cantavano i Righeira, per la gioia degli inserzionisti Rai che saranno rimasti alquanto delusi dai risultati ottenuti da Pino Insegno e dal suo chiacchieratissimo ritorno a Reazione a Catena, dopo il felice quinquennio firmato Marco Liorni.

Reazione a Catena: un'immagine del programma condotto da Pino Insegno

La 18esima edizione del game show, iniziata lo scorso 3 giugno, è infatti andata incontro ad un netto calo Auditel, con crollo nel mese di agosto e un confronto con la passata edizione a dir poco impietoso. Su 71 preserali, Insegno ne ha persi 61 rispetto all'ultima stagione di Liorni, "vincendo" solo nove scontri diretti. In un'unica occasione Reazione a Catena non è andato in onda, causa nazionale di Calcio agli europei in Germania.

Giugno 2024

Nel mese di giugno Insegno è partito prima a differenza dell'ultimo Liorni, ovvero il 3 giugno rispetto al 19 giugno del 2023, tenendo inizialmente botta. Su 11 "confronti" diretti, Pino ne ha vinti 5 rispetto ai 6 di Marco, con uno share medio del 20.41% - 23.62% rispetto al 22.9% - 25.25% dello scorso anno. Ma è con luglio che il calo, già preoccupante, si rafforza.

Luglio 2024

Su 31 scontri diretti con l'edizione del 2023, Insegno ne perde 28. Solo in 3 occasioni prevale nello share rispetto all'anno precedente, ovvero il 2, 8 e 9 luglio. Il 5 e 6 luglio, causa contemporaneità su Rai2 dei quarti di finale dell'europeo di Calcio, lo stacco rispetto allo share medio del 2023 sale a quasi 10 punti percentuali. A risentirne è la media dell'intero mese. Per Insegno si ferma al 20.6% - 23.3% di share, rispetto al 22.5% / 26.6% del 2023 di Liorni. Una forchetta sempre più ampia. Ma è con agosto, e la contemporaneità delle Olimpiadi su Rai2, che Reazione a Catena precipita.

Agosto 2024

Su 28 scontri diretti tra agosto 2023 e agosto 2024, Insegno li ha persi quasi tutti. 27 su 28. L'unica vittoria sul filo di lana è arrivata il 27 agosto, per una manciata percentuale. Il 28 agosto nuova sconfitta nei confronti di Liorni ma share in crescita per Insegno, con un 22% - 25.3%. La puntata più drammatica è stata quella del 4 agosto, quando Reazione a Catena si ferma ad uno share dell'11.4% - 14%. Merito della coppia d'oro Errani-Paolini, che su Rai2 vince l'Oro olimpico in doppio nel tennis. Anche qui a risentirne è l'intera media del mese, che precipita ad uno share medio del 18% - 21.3%, rispetto al 22.2% - 26.7% dello scorso anno. Oltre 5% in meno. Facendo la media complessiva delle 71 puntate di Reazione a Catena 2024 dal 19 giugno scorso al 28 agosto, lo share si è fermato al 19.6% - 22.6%, rispetto al 22.5% - 26.18% dell'ultima stagione firmata Marco Liorni, che partì proprio il 19 giugno 2023. Tutto questo con Gerry Scotti su Canale5 in replica e paradossalmente in crescita.

Un sorridente Pino Insegno, di nuovo conduttore di Reazione a catena

Numeri in picchiata per Pino Insegno, a fine 2023 già andato incontro al clamoroso flop di Il Mercante in Fiera, su Rai2. Si pensava che con il rodatissimo Reazione a Catena, da lui già condotto dal 2010 al 2013, il conduttore avrebbe facilmente risalito la china, mettendo un punto alle infinite polemiche che hanno accomopagnato il suo ritorno in Rai perché amico della premier Giorgia Meloni, ma i numeri Auditel sono lì a certificare risultati a dir poco deludenti. Però al servizio pubblico, incredibilmente, tutto questo parrebbe non importare, visto e considerato che nel 2025 Insegno verrà ulteriormente promosso, sbarcando in prima serata su Rai1 con Il Buono, il Brutto e il Cattivo, al fianco di Luca Ward e Francesco Pannofino. Ricapitolando, floppato con Il Mercante in Fiera su Rai2 Pino Insegno è stato promosso nell'access prime time di Rai1. Deluso con Reazione a Catena è stato ancora una volta premiato con un'inedita prima serata, sempre su Rai1. Dovesse andar male anche Il Buono, il Brutto e il Cattivo, il prossimo passo sarà Sanremo?

Confronto Auditel Giugno/Agosto 2023-Giugno/Agosto 2024

Media Share 19/30 Giugno 2023 - 22.9% - 25.25%

Media Share 19/30 Giugno 2024 - 20.41% - 23.62%

Media Share Luglio 2023 - 22.5% - 26.6%

Media Share Luglio 2024 - 20.6% - 23.3%

Media Share Agosto 2023 - 22.2% - 26.7%

Media Share Agosto 2024 - 18% - 21.3%

Media Share Reazione a Catena 19 giugno/28 agosto 2023: 22.5% - 26.18%

Media Share Reazione a Catena 19 giugno/28 agosto 2024: 19.6% - 22.6%