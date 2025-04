L’Eredità: la parola della Ghigliottina, il riassunto della puntata del 13 aprile 2025

Domenica 13 aprile 2025 è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità. Il conduttore Marco Liorni ha salutato il campione Marco. Ha poi presentato la prima debuttante della puntata, ossia Alessia, designer di Milano. Giocano anche Patrizio, formatore di Firenze, e Flavia della provincia di Latina, insegnante di storia e filosofia. Debutta inoltre Francesco di Ancona, che si occupa di radiologia ed è un appassionato di stelle.

Inizia il primo gioco, il C'è o non c'è, e i tre candidati all'eliminazione sono: Francesco, Gabriele e Davide. Il campione manda in sfida Francesco e Davide, salvando Gabriele. Francesco è il primo eliminato della puntata. Si gioca al Chi, come, cosa, viaggiando idealmente in tutto il mondo, scoprendo le curiosità. Flavia fa il secondo errore e va in rosso. Assistiamo alla sua sfida contro Alessia, la quale deve lasciare il programma e il montepremi. All'arrivo delle Professoresse Greta e Linda, è il momento delle date: 1961, 1978, 1995, 2011. La sfida successiva è tra Davide e Patrizio, che riesce a proseguire il gioco.

Al via La Scossa, qual è la parola della Ghigliottina a L'Eredità?

Nel corso de La Scossa, si parla dell'ingrediente non obbligatorio per la classica colomba pasquale secondo il disciplinare ministeriale. La risposta da non dire è il latte, ed è Flavia a prendere La Scossa. Si gioca quindi la permanenza nel programma in una sfida ai 60 secondi con Patrizio. È quest'ultimo ad andare al Triello con Marco e Gabriele. Ma chi sono i due concorrenti a sfidarsi ai 100 secondi nella puntata di domenica 13 aprile 2025 de L'Eredità?

Gabriele e Marco sono ai 100 secondi ed è la quinta volta che succede. Allo scadere dei secondi, è Gabriele a tenere la mano di gioco. Raggiunge il tavolo della Ghigliottina per la quindicesima volta. Inoltre, festeggia la sua 28esima puntata, battendo il record di questa edizione, che era di Christian. Ecco le parole indizio della Ghigliottina:

Famiglia

Porta

Chiesa

Erba

Lettera

Il campione scrive "invito", ma la parola corretta è "avvocato".