L'Eredità: la parola nascosta della Ghigliottina, chi ha vinto la puntata del 10 marzo

La puntata de L'Eredità, in onda lunedì 10 marzo 2025, è stata come di consueto molto avvincente. Scopriamo chi ha vinto e qual è la parola della Ghigliottina dello show che va in onda su Rai 1.

Il programma L'Eredità va in onda tutte le sere, con la conduzione di Marco Liorni e, come di consueto, culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare a quest'ultima è il concorrente che nel gioco dei 100 secondi riesce a tenere il gioco in mano. Scopriamo qual è la parola nascosta della Ghigliottina e chi ha vinto nella puntata de L'Eredità, in onda lunedì 10 marzo alle 18.40 su Rai 1.

Al Triello si sono sfidati Chiara G., Alessio e Veronica. Nei 100 secondi, invece, si sfidano Chiara e Alessio e ad affrontare la Ghigliottina è Chiara. Si parte con un montepremi da 200.000 euro.

Cos'è successo nella puntata de L'Eredità andata in onda il 10 marzo

Le coppie e i 5 indizi, per la parola nascosta della Ghigliottina sono:

Tutta - Colpa (sbagliata)

Pace - Amore (indovinata)

Uscire - Tradire (sbagliata)

Fisica - Politica (sbagliata)

Chi è - Cos'è (sbagliata)

Il montepremi si è dimezzato quattro volte, arrivando a 12.500 euro e Chiara ha scritto la parola "strategia", ma purtroppo era sbagliata. Infatti, la parola nascosta della Ghigliottina è "scena".

Come funziona la Ghigliottina, il gioco finale de L'Eredità

Ricordiamo che il conduttore, durante la Ghigliottina, propone per cinque volte una coppia di parole e il concorrente deve scegliere una delle due parole cercando di trovare quella corretta. L'insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi che il concorrente deve utilizzare per individuare la parola nascosta.

Se la parola scelta, tra le due proposte, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi. Se invece la scelta è sbagliata, il montepremi viene dimezzato. Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta.

Rai 1 non prevede repliche de L'Eredità: per rivedere le puntate si può andare sul sito RaiPlay e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.